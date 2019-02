Los taxistas empiezan las protestas por las "medidas insuficientes" con las VTC y el Consell amenaza con parar el decreto

Los taxistas han empezado sus acciones en la calle en protesta por la regulación que elabora el consell respecto a las VTC, lo cual ha provocado la reacción de la Generalitat que ha amenazado en dejar las cosas como están.

Este jueves los taxistas han aparcado sus vehículos en vías del centro de València para protestar contra las medidas propuestas por el Consell ya que consideran que los 15 minutos de precontratación son "insuficientes" y que el resto de propuestas planteadas para la nueva normativa ya están en el reglamento nacional.

Los taxistas han aparcado sus vehículos ocupando carriles hasta la calle Xàtiva, aunque han dejado libre a la circulación el carril bus. Después han marchado a pie hasta la plaza Manises, para concentrarse frente al Palau de la Generalitat, donde han mostrado su malestar.

Entre las reclamaciones los taxistas exigen una hora para la precontratación, también "que no se les permita, cuando acaban un servicio, deambular y estacionar alrededor de los clientes, que vuelvan a un punto, una base como existía anteriormente".

"Si no hay decreto nos quedamos como estamos"

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha rechazado las acusaciones de "inacción" lanzadas por el sector del taxi al Consell y ha defendido que se ha hecho dialogando con las partes implicadas. Además, ha advertido: "Si el sector del taxi no acepta este decreto, probablemente no haya decreto, nos quedaríamos como estamos".

Salvador ha explicado que se parte de una ley de ordenación del transporte terrestre que data de 1987 y las VTC no están regladas, ya que se consideraban transporte público impropio. En ese momento "nacieron para prestar un servicio muy determinado" pero con la entrada de las aplicaciones Uber y Cabify "están acabando prestando un servicio muy parecido al que presta un taxi y unos están muy regulados y los otros cero regulados".

Así, ha justificado que el decreto plantee algunas normas de funcionamiento como la precontratación de 15 minutos, que no pueda haber geolocalización, que las VTC no puedan recoger clientes en la calle y que no puedan usar los carriles bus-taxi. "Medidas aceptadas por el sector en otras comunidades", ha vuelto a incidir.

Salvador ha señalado que siempre están dispuestos a dialogar, pero ha remarcado que negociar ya se ha negociado y ya se abrió ese procedo de debate en un momento dado y esta es la propuesta que está sobre la mesa. También ha subrayado que ese texto regula a nivel autonómico pero deja la puerta abierta para que las localidades puedan establecer medidas complementarias o decidir, por ejemplo, si van más allá de esos 15 minutos, pero subrayaba que "este Gobierno no se plantea ampliar los 15 minutos de precontratación".

Con todo sentenciaba que "si el sector del taxi no acepta este decreto probablemente no haya decreto, nos quedaríamos como estamos, Madrid se ha quedado como está". Además, ha indicado que la Comunitat Valenciana debe mirar hacia otras autonomías en las que hay volumen de VTC como Cataluña y Madrid, no a otras que han entrado a regular sin tener "prácticamente" flota de este tipo de vehículos. "Siempre estamos abiertos a hablar, a dialogar, pero también debemos pensar siempre en el servicio que se está prestando a la ciudadanía", ha concluido.