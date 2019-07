Un consejero del órgano rector de À Punt designado por Compromís pide la dimisión de su directora porque son "informativamente irrelevantes"

Rafael Xambó, miembro del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) designado en su día por Compromís, ha pedido la dimisión de Empar Marco, directora general de À Punt al considerar que se ha "incumplido" el compromiso principal de hacer de los medios del ente público -televisión, radio e internet- "un referente ineludible en el ámbito comunicativo valenciano. Nuestros medios son informativamente irrelevantes". Así, afirma que no sólo no se ha alcanzado el liderazgo informativo recogido en el contrato programa suscrito con la Generalitat, sino que "ni siquiera somos un actor comunicativo con un mínimo de relevancia". "Nadie nos busca para informarse cuando hay una novedad importante; no hemos levantado ninguna noticia relevante; no somos referencia informativa", asevera Xambó.

También se refiere a los "continuos conflictos" que el consejo rector ha tenido con Marco por "su actitud" respecto al cumplimiento de los acuerdos adoptados "a los que está obligada por ley". "Unas veces con una negativa taxativa que debería haber significado alguna medida extraordinaria por parte del consejo rector, como es el caso de cuando se le requirió la comparecencia de los responsables de informativos para conocer con detalle el funcionamiento de la redacción", relata el consejero, quien añade que, en otras ocasiones, "retrasando en el tiempo más allá de lo razonable el cumplimiento de los acuerdos del consejo rector" o "ignorando las peticiones de información o aclaraciones de miembros del consejo rector, en algunos casos sin que nunca se haya contestado, en otros tardando meses en responder".

Por lo que respecta a los expedientes de contratación de contenidos y programas explica Xambó que se ha insistido "tanto como se ha podido" en introducir elementos de evaluación objetivos "cuando se trataba de contenidos y programas a renovar de los que se le reclamaba un estudio de resultados". Y añade, "han sido numerosas las discusiones con ella para que aceptara la necesidad de incluir el análisis de cumplimiento de objetivos y el impacto del programa que se somete a aprobación".

Rafa Xambó (tercero por la izquierda) en el Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Así mismo, critica Xambó que Marco se ha arrogado la representación de la CVMC en asuntos "que no son de su competencia". Considera "especialmente significativas" las declaraciones de la directora general sobre el presupuesto de la Coporación, "comprometiendo la línea de discurso del propio consejo rector incluso en sede parlamentaria". Recuerda el consejero en este punto que las competencias sobre el presupuesto son "exclusivas" del consejo rector. Además, a juicio del consejero, el "entusiasmo" de los trabajadores por formar parte del proyecto "se ve contradicho y desanimado por los problemas de gestión de forma cotidiana".

Finalmente, por lo que respecta a la evaluación de la directora general por parte del consejo rector, explica Xambó que se ha situado "claramente por debajo de las expectativas". De los 47 ítems considerados, "obtiene una calificación negativa o muy negativa en 28.

Por todo esto, considera el consejero que Marco debe presentar su dimisión para "dar paso a nuevas posibilidades para reconducir la situación". "Hay que tener en cuenta que estamos gestionando dinero público y que, desde el principio, al acabar este ejercicio habremos gastado más de 150 millones de euros".

Aprobadas las cuentas de 2018

El consejo rector ha aprobado este miércoles las cuentas de la CVMC y de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) de 2018. La Generalitat aprobó un presupuesto de 55 millones de euros para el pasado ejercicio y ahora los informes de auditoría de la Intervención General indican que las cuentas de la CVMC y de la SAMC "expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la entidad".

Así mismo, el consejo rector ha aprobado la constitución de un fondo de reserva equivalente al 10% del presupuesto total de la CVMC y la SAMC (un importe máximo de 5,5 millones de euros), tal y como está previsto en la Ley 6/2016, del 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de titularidad de la Generalitat.