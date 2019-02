Detectados 19 intoxicados en el restaurante de lujo de València en el que murió una mujer tras una cena

Después de que una mujer de 46 años muriera el pasado domingo tras cenar la noche anterior con su marido y su hijo en el restaurante de lujo RiFF de València (con una estrella Michelín y dos soles Repsol), la consellería de Sanidad ha encuestado a un total de 49 personas que estuvieron en el restaurante los tres días anteriores de los que 19 presentaron síntomas leves de alguna intoxicación.

Aunque en un primer momento se ha apuntado a unas setas del menú de degustación como las posibles causantes del fallecimiento de la mujer, desde Sanidad se ha afirmado que por ahora no puede determinar el origen ya que se desconoce si el fallecimiento de la clienta fue por causa directa o no dado que no se dispone todavía de la autopsia.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado este miércoles en un encuentro informativo con medios de comunicación que hay que ser prudentes porque todavía no se sabe si el fallecimiento se produjo por causa directa o los alimentos le provocaron un estado que llevó a la muerte, y habrá que esperar para determinarlo a disponer de todos los datos.

Según se explica desde consellería las 14 personas detectadas en algún momento concreto presentaron ciertas molestias que fueron leves, según Barceló, que ha añadido que se tendrá que esperar al informe del Instituto Nacional de Toxicología para saber si existe una relación directa entre la muerte de la clienta y los productos que se sirvieron el día en que estuvo en el restaurante

Sobre las analíticas realizadas a diez personas que cenaron ese día en el restaurante, entre ellos el marido y el hijo de la fallecida, todavía se están esperando los resultados.

Respecto a los empleados del restaurante, dos de ellos no han presentado ninguna incidencia, según han relatado, y faltan ocho por entrevistar.

El restaurante permanecerá cerrado durante el tiempo que duren las actuaciones de Sanidad Pública para recoger muestras y practicar las inspecciones necesarias con el objetivo de averiguar la causa de las intoxicaciones.

Preguntada si también se va a investigar a los proveedores de alimentos, la consellera ha indicado que el cauce tendrá que determinarse a partir del informe de Toxicología y si se debe acudir a la justicia para determinar las responsabilidades.

Cerrado

Tras el incidente conocido este lunes, el restaurante Riff decidió el martes cerrar temporalmente hasta que se esclarezcan las causas de la intoxicación que afectó a los comensales. El restaurante permanecerá cerrado durante el tiempo que duren las actuaciones de Sanidad Pública para recoger muestras y practicar las inspecciones necesarias con el objetivo de averiguar la causa de las intoxicaciones.

El chef titular del restaurante, Bernd H. Knöller, señalaba en un comunicado que "de las primeras investigaciones e inspecciones realizadas se ha podido constatar que el restaurante cumple con todas las normas sanitarias estando a la espera del resultado de las pruebas realizadas". "Con independencia del motivo que haya podido provocar esta situación, quiero trasladar mi profundo pesar por lo sucedido, esperando que en breve se puedan esclarecer todos estos hechos", añadía.

Por otro lado Knöller también ha anunciado que cancela las cenas especiales que tenía programadas para la próxima semana con motivo del Valencia Culinary Festival. "A la espera del resultado de las pruebas de Sanidad, cancelamos las cenas del 26/27 de febrero con Richard Rauch del @VlcCulinary, dada la cercanía de las fechas. Os iremos informando respecto al resto de nuestra participación en el Festival", ha tuiteado Knöller a primera hora de la tarde de este miércoles.