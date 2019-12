Una marca valenciana crea zapatillas “elegantes”, sin género y para el día a día

Normalmente cuando entras en una zapatería suele haber calzado diferenciado para hombres y para mujeres. Las tallas, los colores y el estilo, varían según lo que las empresas piensan que se puede adaptar más a un género o a otro. Con la intención de romper con los estereotipos y aportar al mercado una zapatilla “elegante”, unisex y de uso diario, la emprendedora Mar Sánchez (València, 1985) ha creado la marca Vacant.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en el CEU de València, quiso montar su propio negocio después de emigrar a Madrid a trabajar y de estudiar un curso de creatividad en Buenos Aires.

“Quería empezar mi propio proyecto”, cuenta la emprendedora que actualmente desarrolla su marca en València dentro de las instalaciones de Lanzadera, la aceleradora de startups del empresario Juan Roig. La emprendedora contactó con el diseñador valenciano Adrián Salvador -quien ha trabajado para marcas como Loewe, J. Mendel o One Six One- y se pusieron manos a la obra.

Para hacerlo, una de las condiciones era que fueran unisex: “Tengo amigas que utilizan la talla 41 y amigos que utilizan la 39 y nunca encuentran zapatillas porque están divididas por género. En Vacants consideramos que no tenemos que decirle al cliente qué color utilizar”.

Es por ello que las tallas oscilan entre el número 36 al 45, independientemente del modelo y del color elegido. Otra de las particularidades de la marca es que los modelos son monocroma, pudiendo encontrar variedades desde los colores más chillones como el amarillo limón a colores más apagados como el marrón chocolate, pasando por otros como el verde oliva.

“Mi hermano y yo somos dos frikis de las zapatillas. Siempre hemos participado en sorteos y subastas online de zapatillas limitadas”, cuenta la creadora valenciana. A pesar de que tener más de cien zapatillas en su armario, ninguna de ellas cumplía con otro de los requisitos que sí cumple Vacants: conseguir ser zapatillas “elegantes” y de uso cotidiano.

Según explica la CEO, muchas de sus clientes son mujeres de 40 y 50 años, que además de utilizarlas para “el día a día” y para ir a trabajar, o incluso para bodas, también las compran para sus hijos e hijas.

Vacant comenzó a vender online en marzo de 2018 con cinco modelos y dos telas. Actualmente ya ofrecen doce modelos con diferentes colores que se pueden consultar en su página web.