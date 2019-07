Anticorrupció investiga la gestió de Turisme en la Diputació de València: qüestiona que els empleats del patronat els pague Divalterra

La Fiscalia Anticorrupció, que investiga l’empresa pública de la Diputació de València Divalterra per la contractació de nou alts càrrecs, ha posat ara el focus en l’ús de personal de l’antiga Imelsa per a treballar en el patronat de Turisme. Després dels interrogatoris que ha fet als diferents imputats, en concret a l’investigat Pau Pérez –un dels presumptament “col·locats”–, el ministeri públic qüestiona la legalitat d’aquests contractes, que es duen a terme emparant-se en un encàrrec de gestió fet per la institució provincial.

El fiscal del cas Alqueria, Pablo Ponce, el cas que es va iniciar amb la detenció i la posada en llibertat posterior sense mesures cautelars de l’expresident de la Diputació de València Jorge Rodríguez, que en va forçar la dimissió, entén que aquest tipus de contractacions generen “situacions indesitjables”.

En un escrit a què ha tingut accés eldiario.es, Anticorrupció cita doctrina del Tribunal Suprem per a considerar una dotzena de llocs de treball de Divalterra en el patronat de Turisme com a irregulars. perquè “no tenen el seu centre de treball en Divalterra ni el sotmetiment a cap directriu que puga provindre dels gerents de l’empresa pública, i tenen una dependència directa del gerent del patronat de Turisme”.

És més, assegura el fiscal, “Divalterra no té cap competència en matèria de Turisme i es limita a l’abonament dels salaris dels treballadors del patronat de Turisme”. Per això, entén el ministeri públic, cal citar com a testimoni l’exdiputada de Cultura per Compromís Pilar Moncho i el seu assessor Luis Pastor per aclarir aquesta situació. El jutge haurà de decidir si hi acudeixen. El que si que ha sigut citat ja pel magistrat com a testimoni és l’actual president de la Diputació de València, Toni Gaspar.

Divalterra és l’empresa que tutela la prevenció i la lluita contra incendis i gestiona els més de mig centenar de brigadistes, però tant amb el PP com amb el posterior equip de govern d’esquerres s’ha convertit en un calaix de sastre. És el cas de la dotzena d’empleats del patronat de Turisme que, arran d’un encàrrec de gestió per part de la Diputació de València a Divalterra, estan contractats per aquesta empresa pública, però no hi apareixen, sinó que els seus serveis els presten en el patronat de Turisme, en realitat en la institució provincial, que pot incórrer, segons sospita el fiscal, en una cessió il·legal de treballadors.

L’autoanomenat ionqui dels diners, l’exgerent d’Imelsa Marcos Benavent, va utilitzar l’empresa pública rebatejada com a Divalterra per a fer tota mena de prebendes, regals i col·locar personal. Un exemple en van ser la quasi desena de periodistes que treballaven directament al servei d’Alfonso Rus en la Diputació, però que cobraven d’Imelsa. Encara que aquests fets s’investiguen des de ja fa anys en el cas Taula.

D’aquesta manera, Anticorrupció posa en el focus una pràctica, la del patronat de Turisme, que els nous gestors de l’entitat, inclòs el nou diputat de Turisme, l’alcalde de Cullera Jordi Mayor, hauran d’erradicar per evitar-se problemes legals. El ministeri públic ho té clar.