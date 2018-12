Císcar (PP) revela que la denúncia anònima sobre finançament il·legal de PSPV i Bloc l'hi va lliurar el periòdic 'ABC'

La comissió d'investigació sobre el presumpte finançament del PSPV i el Bloc ha arrancat amb la compareixença del diputat del PP, José Císcar, el càrrec públic popular que va presentar la denúncia inicial en la comissaria. D'aqueixes perquisicions el jutjat d'Instrucció número 21 de València va constatar que el delicte de finançament il·legal estaria prescrit, però va derivar en quatre investigacions obertes en sengles jutjats la contractació d'institucions governades pel PSPV amb l'empresa Crespo Gomar, que va muntar les campanyes electorals dels dos partits d'esquerra en les eleccions de 2007 i 2008.

Císcar ha explicat que el periòdic ABC es va posar en contacte amb el PP per a lliurar-li la denúncia anònima inicial, però “no perquè denunciàrem, sinó per veure si podíem esbrinar alguna cosa”. “El mitjà no ho publicà, crec que amb molt bon criteri, perquè podia ser alguna cosa no fiable”, ha dit. El diputat del PP i exconseller ha apuntat que “d'una simple indagació en Internet trobem actes de partits, treballadors de Metrovacesa, Lucía Pascual –regidora del PSPV- i altres temes que donen versemblança a la documentació”. I és per això, ha afegit, que va acudir a la Prefectura Superior de Policia en 2016.

Císcar s'ha mostrat partidari que “si algun jutjat no vol lliurar la documentació, nosaltres li la lliurarem, que estem personats en totes les causes”. El diputat del PP ha explicat dos informes policials, el segon dels quals s'aporta al jutjat. “Conclou que hi ha coincidències entre les fotocòpies aportades i els comptes. La factura dels correus coincideix fins els cèntims amb allò declarat per Hospimar en 2007. La documentació aportada per l'Agència Tributària certifica els pagaments de les empreses a Crespo Gomar”, ha relatat. Per a Císcar, “l'aparença de veracitat és molt important. Crec que si no és per la prescripció, és a dir pel tipus de pena i el temps transcorregut, en el 95% dels casos en aquesta causa alguna persona s'asseuria en el banc dels acusats”.