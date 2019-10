Condemnat a 22 mesos de presó un dels líders de les agressions ultra del 9 d'Octubre a València per un altre atac a joves valencianistes

Les detencions després de les agressions ultra del 9 d'Octubre de 2017 han sigut un punt d'inflexió en la impunitat de la violència d'extrema dreta en la Comunitat Valenciana. De moment, hi ha 26 imputats per delictes d'odi i organització criminal per agredir i intentar rebentar una manifestació autoritzada pel valencià. Entre els investigats, membres dels ultres del València CF Yomus i del Grup d'Acció Valencianista (GAV), un grupuscle radical també d'extrema dreta que promulga el pensament antidemocràtic, segons Moviment contra la Intolerància.



Però esta macrocausa no ha de tapar el degoteig d'agressions que l'extrema dreta ha provocat contra moviments valencianistes i d'esquerres en la Comunitat Valenciana des que acabara la dictadura. I tots amb un nexe comú. Així, el jutjat penal número 1 de Gandia ha condemnat a Néstor Franco Castelló, un conegut Yomus i membre del GAV, a 22 mesos de presó per l'agressió a diversos menors que assistien a una trobada per la llengua a Benirredrà, en 2014. Franco Castelló és un dels capitostos que el 9 d'Octubre de 2017 va agredir a periodistes i manifestants i que també està imputat per aquests fets vinculats a l'extrema dreta organitzada.



De fet, Franco va ser "caçat" per nombroses càmeres agredint a un fotoperiodista d'El País que treballava donant compte de l'agressió tumultuosa que un grup de Yomus i membres ultres van propinar a manifestants valencianistes. A Franco se li investiga per un delicte de lesions, un altre d'odi i com als altres Yomus per organització criminal.



Aquest ultra se salvarà de la presó, de moment, després d'haver arribat a un pacte amb el fiscal i reconéixer els fets de 2014. Franco, al costat d'Eduardo Jesús Ferrando i altres ultres no identificats van assaltar a un grup de menors i els van agredir.



Els violents portaven una bandera del GAV i van utilitzar els seus cinturons amb sivelles d'acer per a causar majors lesions. A un dels menors li van haver de posar grapes al cap i li van causar un traumatisme cranial en propinar-li puntades quan estava en el sòl.



En els fets provats, la jutge Rut Blasco Baldoví fixa en la sentència condemna a Franco i Ferrando per delictes de faltes amb l'agreujant de cometre el delicte "per motius relatius a la ideologia de la víctima". En el cas de l'ultra Yomus també per una falta de maltractament d'obra. Franco haurà d'indemnitzar a dues víctimes amb 2.900 euros i Ferrando a una altra amb 1.500 euros.



Se suspén la pena de privació de llibertat a Franco sempre que no cometa altres delictes en tres anys, indemnitze a les víctimes abans de tres mesos i realitze un programa formatiu de l'article 83.6 del Codi Penal de no discriminació i respecte de drets fonamentals.



La sentència és també important perquè en els fets provats, la jutgessa considera citant a Moviment contra la Intolerància que el GAV és una entitat "ideològicament feixista o d'ultradreta, pel perfil de les seues accions i defensora de valors antidemocràtics".