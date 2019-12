Les Corts Valencianes eviten les retallades que van dividir el Govern del Botànic i aproven uns pressupostos amb un augment de l’1,6%

Les Corts Valencianes aproven els cinquens pressupostos del Govern del Pacte del Botànic amb la marca progressista i els primers en què Unides Podem participa en l’executiu. Els comptes del 2020 preveuen un total de 16.9 70 milions d’euros (23.021 milions si s’hi inclou la despesa financera) i augmenten la despesa prop d’un 1,6% respecte de l’any anterior, en què es van situar en 16.706 milions (22.096 milions amb les obligacions de finançament), malgrat el context econòmic. Els pressupostos s’han aprovat per una majoria ajustada dels diputats del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem-EUPV davant del bloc del PP, Ciutadans i Vox, que han votat en contra.

La provisionalitat del Govern d’Espanya va posar en risc l’aprovació dels comptes autonòmics del 2020. El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, va considerar la possibilitat d’una pròrroga atés que no tenia clar el límit de despesa que el Govern en funcions autoritzaria. La pròrroga dels pressupostos generals del 2018 també va posar la Comunitat Valenciana en una situació tibant de tresoreria i la Conselleria d’Hisenda va fer un pla d’ajust per departaments que no es va presentar oficialment, encara que ascendia a prop de 400 milions. El repartiment d’aquelles retallades va enfrontar els partits del Pacte del Botànic. La Generalitat també ha de presentar un pla d’ajust al Govern per a rebre el préstec del Fons de Liquiditat Autonòmica.

S’augmenta un 13% la inversió en Habitatge, que amb la nova estructura de l’executiu al qual s’ha incorporat Unides Podem-EUPV passa a ser una conselleria. El deute continua sent la segona àrea en volum de despesa, amb 6.000 milions d’euros anuals. Els comptes autonòmics preveuen com a ingressos els 1.325 milions a compte del dèficit de finançament autonòmic; l’augment de l’aportació del Govern a la dependència passa del 12% al 20%, i es preveu que pague el FOGA històric, el cost per l’atenció sanitària a persones desplaçades d’altres comunitats autònomes, un total de 344 milions.

Segons va explicar el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, amb aquests comptes s’invertiran cada dia 39,1 milions en despesa social: 18,5 milions en Sanitat; 14,6 milions en Educació; 4,4 milions en Igualtat i Polítiques Inclusives; 1,07 milions en Ocupació i 520.000 euros en Habitatge.

Aquest ha sigut el primer debat en què un grup parlamentari no ha presentat esmenes al projecte de pressupostos. El grup d’extrema dreta Vox només va presentar esmenes a la totalitat i s’ha abstingut de participar en l’elaboració dels comptes públics i de la Llei de mesures fiscals. Atesa la circumstància, el representant d’Unides Podem Ferran Martínez va suggerir a aquests diputats que retornaren el seu salari dels dos últims mesos, pel fet de considerar que no han fet la seua faena.

Els representants dels partits progressistes es mostren orgullosos d’haver aprovat els comptes malgrat la incertesa econòmica i en el Govern central. La responsable de pressupostos de Compromís, Aitana Mas, valorava que l’executiu tripartit “ha demostrat que hi ha tres veus en una de sola i hi ha coherència en el Botànic”, mentre que José Muñoz, portaveu del PSPV, ha expressat que la intenció des del primer moment era “treballar com un Govern únic” i creu que s’ha aconseguit “ser exemple polític” per a la resta de l’Estat, pel fet d’aprovar cada any els pressupostos dins del termini i en la forma escaient. Ferran Martínez, d’Unides Podem, considera que la seua formació ha demostrat que el Consell sap “combinar polítiques de canvi amb estabilitat” i posa en valor l’acció del Govern autonòmic davant dels que “exigeixen la intervenció de la Comunitat Valenciana”, en referència a les paraules de Pablo Casado, que ignora que l’autonomia està fent ajustos des del 2012 per a poder optar als fons del FLA.

L’oposició considera que els partits del Govern han aplicat el “corró parlamentari”, perquè han rebutjat en aquest últim debat totes les esmenes del PP i Ciutadans. Aquests partits no tenen en compte que durant els debats en la comissió d’Economia sí que s’han acceptat algunes de les seues esmenes, com les 50 que ha reconegut Ciutadans, encara que consideren que s’han deixat fora qüestions prioritàries. Així doncs, creuen que són “uns pressupostos continuistes que porten més deute i desigualtat”.

Informe dels lletrats sobre les esmenes

En l’última sessió de presentació d’esmenes, els diputats del PP i Ciutadans van amenaçar d’interposar un recurs a una esmena presentada durant un recés. Els parlamentaris van considerar que els seus drets s’havien vulnerat i van presentar el recurs a la Mesa de les Corts, que ha decidit desestimar-ho. Els lletrats consideren que el reglament avala que es presenten les esmenes quan no s’està parlant de l’article a esmenar i recorda casos similars d’esmenes presentades pel PP i Ciutadans.

Així doncs, sense incidents, el Govern progressista ha aprovat els seus cinquens pressupostos dins del termini i en la forma escaient i la valenciana és la segona autonomia que ha aprovat els seus comptes el 2019.