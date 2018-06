Ja són a València els primers migrants rescatats per l'Aquarius en el Mediterrani

Coincidint amb l'alba, a les sis i vint del matí arribava el primer vaixell de la flotilla de l'Aquarius, el buc que ha rescatat a més de sis-centes persones abandonades a la seua sort en el Mediterrani. El Dattilo -Luigi Dattilo-, la nau de la guàrdia costanera italiana, precisament el país que els ha rebutjats, ha atracat en el port prop de les set del matí del diumenge amb normalitat.

El primer dels tres vaixells transporta a 275 persones; 185 homes, 32 dones i uns 60 menors. És l'embarcació que viatja amb major nombre de persones i amb menys risc per a la seua salut. En l'Aquarius, un pesquer rehabilitat, viatja el centenar més vulnerable, acompanyat de personal de Metges Sense Fronteres, que no està en les altres embarcacions.

Als pocs minuts de produir-se l'arribada a port ha pujat el primer equip sanitari exterior al Dattilo. Aquests efectius s'encarregaran d'un primer contacte amb la tripulació i d'una avaluació primerenca per determinar si hi ha persones que, per seguretat, no poden baixar a terra. Seria en l'hipotètic cas que patiren alguna malaltia contagiosa, que encara no pot confirmar-se. La primera persona a completar el circuit de recepció ha sigut un home de 29 anys procedent de Sudan.