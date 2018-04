Les 'kellys' convoquen el Primer de Maig a Benidorm, cor del sector turístic, contra els abusos laborals

"Hores interminables, hores extres sense cobrar, dies lliures sense gaudir, contractes eventuals, parcials, de mitja jornada i fent més hores. L'externalitzacio de molts serveis ens ha robat drets i sou. Des de la sobrecàrrega laboral i externalitzacio de les cambreres de pisos fins als companys de les cuines o menjadors amb ocupacions precàries, l'abús d'horaris de les botigues o dels restaurants i cafeteries...".

Així desgranen les kellys de la comarca de la Marina Baixa, el col·lectiu que organitza a les cambreres de pis dels hotels, el panorama de precarietat laboral en el sector que justifica la seua convocatòria, sota el lema "Contra la precarietat, la lluita és l'únic camí", a les 18.30 en la Plaça de Neptú, d'una manifestació i posterior concentració en la Plaça Triangular, aquest Primer de Maig a Benidorm, la capital del turisme.

Sobre la manifestació, indiquen les Kellys de Benidorm Marina Baixa: "Hem anat sumant diferents col·lectius socials i organitzacions, però totes i tots esteu convidats a participar". Així, la convocatòria, al marge de les grans centrals sindicals, té el suport de la Marea Pensionista de la Marina Baixa, la PAH d'Altea, la CGT de la comarca, Podem, Esquerra Unida i Compromís per Benidorm.

Les cambreres d'hotel fan extensiva la seua protesta contra la precarietat a "les companyes treballadores de llar domèstica sense dret ni a prestació de desocupació, o les netejadores de col·legis, hospitals, portals i grans magatzems". També als treballadors de la Sanitat i l'Educació víctimes de les retallades.

Després de fer referència als jubilats "que amb les seues pensions amb prou faenes poden arribar a final de mes i s'estan organitzant per a exigir pensions dignes" i fer una crida a "seguir sumant en la lluita feminista del 8 M, per la igualtat laboral i social", les kellys fan una crida: "Al fet que tots els col·lectius en lluita ens sumem a aquesta manifestació contra la precarietat que se'ns han imposat amb l'excusa d'una crisi que solament existeix per als treballadors, per als majors o els aturats, mentre es rescaten bancs i autopistes amb diners públics i els beneficis empresarials no paren d'augmentar a costa de totes nosaltres i la corrupció política, judicial i empresarial campa a pler, evidenciant amb claredat el saqueig de les arques públiques".

Es calcula que unes 3.000 cambreres de pis, sovint contractades per empreses externes, treballen en la indústria hotelera de Benidorm i la seua comarca.