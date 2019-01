Les Magues de Gener: "L’avantatge d’aquesta desfilada és, com que és laica, inclou a tothom, sigues religiós o no"

"És un orgull que hagen pensat en mi per a encarnar Fraternitat-Sororitat, perquè suposa representar uns valors com a dona compromesa amb aquesta societat en una festa per a xiquets i xiquetes".

Així expressa Pilar Soriano, química i política (regidora de Compromís a l’Ajuntament de València), el que suposarà per a ella encarnar una de les Magues de Gener, en concret Fraternitat-Sororitat, en la desfilada que tindrà lloc diumenge que ve 13 de gener a les 11.30 hores.

Soriano estarà acompanyada per Maria Escalona (educadora social i activista de drets humans), que exercirà de Llibertat, i Beatriu Cardona (professora i sindicalista), que encarnarà Igualtat.

Sobre la seua condició de regidora, Soriano comenta "que políticament no em suposa cap problema participar en la cavalcada".

Totes elles destaquen la il·lusió que suposa participar en la desfilada. Així, Cardona comenta que "només podem eixir tres dones, però són milers les dones que treballen cada dia per la llibertat, la igualtat i la sororitat; que ens toque a nosaltres posar-los cara a tantes dones és molt emocionant".

Sobre el moment de la cavalcada, María Escalona, que ja hi va participar en l’edició de l’any passat, assegura que es viu "amb molta potència sentimental, però també amb molta responsabilitat; és un moment màgic, espectacular".

També posen l’accent en el caràcter inclusiu d’aquesta celebració: "És una altra manera de fer cavalcades i de viure la festa, l’avantatge que té que siga una celebració laica és que inclou a tothom, cap persona per qüestió de religió o pensament en queda exclosa", comenta Soriano.

Quant als incidents en forma d’insults que s’han produït en les edicions passades per part de grups ultres reduïts vinculats a l’extrema, totes han coincidit a no donar-los importància, ja que es tracta de "un grup reduït de vint o trenta persones que es fica entre la multitud per desprendre el seu odi i la seua intolerància".

Maria Escalona ho va viure en primera persona l’any passat: "No és agradable perquè són insults desproporcionats en una cavalcada festiva, ni és una manifestació, ni una concentració; són valors que estan en la nostra societat i en la nostra Constitució, per això aqueix odi és una cosa ridícula que, per descomptat, no deixarem d’eixir al carrer".

Les Magues de Gener durant l'entrevista JESÚS CÍSCAR

Cardona afig que és una llàstima que "embruten el magnífic ambient que es crea per als xiquets i xiquetes, és una imatge penosa que donen aquestes persones, perquè els menors els hem de protegir davant qualsevol tipus de violència".

Finalment, les tres Magues de Gener han fet una crida als valencians perquè assistisquen a la desfilada i han recordat que després hi haurà actuacions musicals a la plaça de l’Ajuntament: "Ens agradaria molt que isqueren tots els xiquets i xiquetes al carrer a gaudir, els que ja ho hagen viscut i els que no, que és una festa nova del segle XXI, oberta i inclusiva amb totes les confessions religioses i socials".

Origen de la recuperació de la festa

"Sóc escriptora i investigadora del tema memorialístic i investigant vaig trobar unes imatges de gener del 1937 que em van cridar molt l’atenció del carrer de Colom amb una comparsa que arribava a la plaça de l’Ajuntament, eren carrosses amb el que es deien joguets gegants; l’Estat estava en guerra i València, que era la capital de la República, va acollir molts xiquets de Madrid que fugien de l’horror de les bombes, per la qual cosa aquesta desfilada era com un moment d’alegria per a ells dins de la tragèdia de la guerra".

Així explica Cristina Escrivà, responsable d’activitats culturals de la Societat Coral el Micalet, com va trobar l’origen de la Festa de la Infantesa, en la qual s’inclou la cavalcada de les Magues de Gener, la qual cosa va fer que es plantejara recuperar-la als carrers de València.

"La idea va sorgir de manera espontània i va coincidir casualment amb l’any del canvi de Govern de l’Ajuntament; teníem pensat fer una cosa més modesta al barri de Velluters, on se situa la Societat, però davant el gran acolliment de persones que volien col·laborar-hi ens vam adonar que era una cosa necessària que estaven esperant moltes famílies, tindre la possibilitat de portar els seus fills i filles a una festa laica, en què la religió no fora l’eix conductor, sinó els valors humans".

Les Magues de Gener, Llibertat, Igualtat i Fraternitat JESÚS CÍSCAR

D’aquesta manera, la recuperació de la Festa de la Infantesa amb la cavalcada de les Magues de Gener es va dur a terme per primera vegada el 3 de gener de 2016, fet va provocar una polèmica entre els sectors conservadors i religiosos per tal com entenien que suposava un atac a la tradicional cavalcada dels Reis Mags.

Sobre aquest tema, Escrivà explica que "en aquell moment no pensàvem que això tindria tanta repercussió, perquè ens acusaven de voler desbancar, malgrat que nosaltres no hem volgut mai eixir al carrer a desbancar ningú, nosaltres sí que respectem totes les festes, no renegarem d’algú perquè és creient i menys insultarem algú perquè porte símbols religiosos, això és inhumà i irrespectuós, però clar, demanem el mateix per l’altra part; si tu demanes respecte has de predicar amb l’exemple".

La responsable d’activitats culturals assegura que els insults que van rebre les Magues aqueix primer any els van donar "molta més força i energia", perquè "el que estem mirant és perquè tots els xiquets i xiquetes siguen felices".

Quant a la data de celebració, comenta que es va anar modificant en funció de com queia en el calendari: "Ara ens estem adonant que a la gent li va millor que es faça fora de festes, perquè molta gent aquests dies se’n va fora de la ciutat i ara sí que hem decidit que es mantinga el diumenge següent a la cavalcada de Reis".

Recorregut i comparses

La desfilada tindrà lloc el diumenge 13 de gener i eixirà a les 11.30 hores des del Parterre i recorrerà els carrers de la Pau, Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament.

Les amfitriones desfilaran acompanyades de 40 grups d’animació formats per diferents associacions de la Comunitat. Entre aquesta, destaquen els grups de dolçaina i tabal, de muixerangues, batucades o gegants i cabuts.

Les Magues de Gener amb el cartell de la cavalcada JESÚS CÍSCAR

Segons l’entitat, està previst obsequiar el públic amb caretes infantils i més regals i sorpreses.

El lema d’enguany és la música i per això la vareta màgica de les magues tindrà forma de corxera.

Com en les edicions anteriors, les magues seran acollides a l’Ajuntament de València, des del qual pronunciaran els seus discursos de cultura i amor. Com a colofó final, actuarà Carraixet.