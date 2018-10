Pedro Sánchez serà el primer president del Govern a participar en un 9 d'Octubre

El president del Govern Pedro Sánchez participarà aquest dimarts en l'acte institucional del 9 d'Octubre que tindrà lloc en el Palau de la Generalitat. Serà la primera vegada que un cap de l'Executiu central participe en el dia dels valencians.

L'agenda de Sánchez per a aquest dimarts preveu la seua assistència al tradicional acte públic en el Palau, on conflueixen tots els representants púbics, i en el qual el president del Consell, Ximo Puig, farà el seu discurs i també es lliuraran les altes distincions de la Generalitat al dispositiu que va organitzar l'arribada de l' Aquarius a València i a l'exministra Carmen Alborch, així com altres guardons a diferents personalitats de l'àmbit social de la Comunitat Valenciana.

Aquesta visita institucional es produeix en un moment en què des del Consell es vol mantenir la tensió de la reivindicació de la millora del finançament de la Comunitat Valenciana, i després que Ximo Puig visitara la Moncloa la passada setmana i aconseguira de Sánchez un compromís del 10% de les inversions territorialitzades.