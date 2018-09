Els valencians comencen a recuperar un símbol: la Generalitat comprarà un terç del Penyagolosa

Durant el debat de política general de dimarts, el president de la Generalitat Valenciana va anunciar la materialització d’una reivindicació històrica, retornar als ciutadans la titularitat del cim del Penyagolosa, de 1.813 metres, el segon cim més alt del territori valencià (el primer està situat al Racó d’Ademús). Ximo Puig va anunciar la proximitat d’un acord en les negociacions per a la compra de la finca del Mas de Sanaüja, de 150 hectàrees, per una quantitat que se situaria pròxima a un milió d’euros.

Amb la compra del Mas de Sanaüja el Consell obtindria amb la titularitat del cim del Penyagolosa, situat entre les comarques de l’Alt Maestrat i l’Alcalatén, en el límit de la Comunitat Valenciana amb Aragó. No obstant això, tal com explica a aquest diari Belén Bachero, diputada del grup Compromís i alcaldessa de la localitat de Vistabella –situada en el mateix massís–, aquesta finca arribaria a penes a un terç del terreny del cim del Penyagolosa, que està dividit entre tres municipis (Vistabella, Vilafermosa i Xodos) i, al seu torn, entre tres finques diferents. Les dues finques restants, pertanyents a la mateixa família, que no hauria manifestat intenció de vendre, suposarien dos terços dels terrenys.

Des de Presidència de la Generalitat aclareixen que la intenció del Consell ha sigut tradicionalment adquirir el cim del Penyagolosa –en genèric– “per la singularitat del fet i com a acte simbòlic”. És per aqueix motiu que s’ha estat buscant des de fa temps un acord amb la família propietària d’una de les finques. Com ja ocorre en altres parcs naturals, es pretén combinar terrenys públics amb privats.

Va ser l’any passat, per aquestes mateixes dates, que la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, que dirigeix Elena Cebrián, va haver de considerar la proposta d’un empresari castellonenc per a establir en una d’aquestes finques un vedat de caça més gran de 545 hectàrees, fet que va motivar les protestes de grups ecologistes i del mateix director del Parc Natural del Penyagolosa, que van denunciar la incompatibilitat amb els usos actuals de l’entorn. A causa d’això i a la preocupació per part de l’Administració que afectara el turisme, i malgrat haver transcorregut un any, la proposta continua parada.

L’alcaldessa de Vistabella, que aplaudeix la decisió del Consell d’adquirir el Mas de Sanaüja, situat en terme de Xodos, expressa també el que ella creu que és un tracte injust cap als propietaris de les altres finques i considera que “s’hauria d’arribar a un acord de compensació, ja que hi ha un greuge davant la impossibilitat de fer una explotació de la propietat”. L’ideal, declara Bachero, seria comprar tots els terrenys, ja que “el Penyagolosa és ja públic en l’ideari dels valencians”.