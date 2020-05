Revolució en la Universitat Politècnica de València perquè els becaris cobren en les seues pràctiques en empreses més de 3,75 euros l’hora

El ple del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València debat en un dels seus punts del dia de dijous una proposta estudiantil per a posar fi a la precarietat dels becaris en empreses d’aquesta universitat. En l’actualitat, la institució fixa com a remuneració per als seus estudiants en pràctiques un mínim de salari de 3,75 euros l’hora, menys de la meitat del salari mínim interprofessional. Què passa? Doncs que la majoria de les empreses que recorren a aquests alumnes en aprenentatge opten per abonar aquest llindar i la mitjana de les remuneracions, segons aquesta plataforma, es queda en 4,10 euros.

La plataforma Precari en Pràctiques, formada per estudiants de la Politècnica, va nàixer el curs passat sota el lema ‘Per un salari just’. Des de llavors, han sigut diverses les accions que han acompanyat aquest conflicte estudiantil que reivindica la millora salarial i formativa de les pràctiques universitàries. Aquests estudiants han llançat un referèndum virtual entre l’alumnat per testar si els estudiants en pràctiques i els futurs becaris volen tindre més drets. Amb una participació de més de 1.200 alumnes han aconseguit un 91,92% de suport.

Aquest suport serà portat dijous al Consell de Govern perquè el rector Francisco Mora promoga un salari mínim per als estudiants en pràctiques de 8 euros, cosa que equivaldria a cobrar el salari mínim interprofessional. Des de la plataforma recorden al rector de la Politècnica les declaracions que va fer en el claustre universitari del desembre passat després de ser preguntat per un dels membres de Precari en Pràctiques.

En aquestes declaracions Francisco Mora afirmava, segons una nota del Front Estudiantil Unificat, que “tindria en compte les demandes i intentaria seguir la Politècnica de Catalunya, que fixa un salari mínim de 8 euros/hora, respecte els 3,75 euros/hora actuals de la Politècnica de València” Des de Precari en Pràctiques critiquen la “passivitat i la falta de compromís que hi ha hagut per part del rector i de les delegacions d’alumnes respecte a l’augment de la remuneració mínima”, denuncien des del Front Estudiantil Unificat.

La plataforma ha celebrat el suport de més de 1.200 alumnes en el seu referèndum. “En les eleccions al claustre universitari van participar menys de 800 persones. Nosaltres hem tret centenars de vots sense el suport de la universitat i amb els nostres propis mitjans”, asseguren. “Després de parlar amb centenars d’alumnes i recollir més de 500 enquestes al campus, un 87% pensen que el mínim actual és baix o, directament, precari. Les pràctiques mal pagades són una preocupació real i són encara més dolençoses per als estudiants de famílies treballadores”, afirmen, que en molts casos no es poden costejar els crèdits.

“Després de més d’un any de faena, gràcies a l’esforç dels meus companys, companyes i el suport dels sindicats obrers, hem aconseguit una lleu victòria. No pararem fins a tindre el salari digne que ens mereixem”, assegura Alejandro M., un dels membres del Front Estudiantil Unificat.