Sanitat confirma sis casos més de coronavirus que eleven a huit els valencians afectats

La consellera valenciana de Sanitat, Ana Barceló, ha confirmat aquest dijous a la vesprada sis casos més de pacients afectats per coronavirus.

Aquestes sis persones contagiades se sumen a les dues que ja s'havien confirmat i que romanien ingressades a l'hospital de la Plana de Castelló i en el Clínic de València.

🔘 @GVAsanitat confirma 6 nuevos casos de #coronavirus en la Comunitat Valenciana, lo que suma un total de 8. La consellera @anabarcelochico ha explicado que todos los afectados tienen síntomas leves y la confirmación de estos casos indica que las vías de detección funcionan pic.twitter.com/JoWrbAISjI — GVA Sanitat (@GVAsanitat) February 27, 2020

A l'Hospital General de València hi ha dos homes afectats i es tracta de casos secundaris, és a dir que s'ha detectat la presència de coronavirus per contacte amb el pacient ingressat en el Clínic. No van viatjar a Milà a presenciar el partit entre el Atalanta i el València C. F.

D'altra banda, hi ha altres dos casos positius a l'Hospital Clínic de València, també de l'entorn del periodista ingressat en aquest hospital que sí que van viatjar a Milà.

A més, s'ha confirmat un cas positiu a l'Hospital de Sagunt. Es tracta d'una pacient que ha viatjat recentment a Milà, s'ha sotmés al test de detecció i ha sigut ràpidament controlada.

Finalment, s'ha confirmat un cas positiu a l'Hospital Doctor Peset. Es tracta d'un estudiant italià que es troba estudiant a València i que ha viatjat recentment des de les zones de risc del nord d'Itàlia.

La consellera ha remarcat que "tots els pacients tenen simptomatologia lleu. Alguns d'ells, com els pacients de l'Hospital General de València o de l'Hospital Clínic, han sigut detectats "gràcies a les mesures que estableix el protocol de Salut Pública a partir de la detecció dels primers casos. Com saben, el protocol estableix que, una vegada es confirma un positiu, s'enquesta al seu entorn, s'informa i es valora. I, en el seu cas, s'actua".

D'altra banda, Barceló ha insistit que, davant la confirmació d'aquests sis nous casos, "les vies de detecció i de protecció estan funcionant".

En aquesta línia, ha explicat que, d'acord amb el protocol aprovat aquesta mateixa vesprada pel Ministeri de Sanitat, "si els pacients que han donat positiu presenten una simptomatologia lleu i poden ser atesos en el seu domicili, és preferible que l'aïllament es produïsca en l'entorn més favorable pel malalt. Per tant no es descarta que en els pròxims dies puguen ser traslladats a la seua casa amb totes les garanties de seguretat i d'atenció".

La consellera ha volgut traslladar en tot moment la importància de "seguir les vies de comunicació oficials, la confiança en el nostre sistema de salut i, sobretot, el meu agraïment als professionals que estan duent a terme tota la labor de prevenció, detecció i atenció".