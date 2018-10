València i Aragó, units pel Corredor Cantàbric-Mediterrani

El 22 de juny de 2004, la ministra de Foment llavors, la socialista Magdalena Álvarez, va anunciar el Corredor Cantàbric-Mediterrani. Catorze anys després, el 2018, la infraestructura ferroviària que ha d’unir els ports de València i Bilbao vertebrant fins a cinc comunitats autònomes (la Comunitat Valenciana, Aragó, Castella i Lleó, el País Basc i Navarra) ofereix una connexió huitcentista, amb trams en què els trens no poden superar els 30 quilòmetres per hora o en què, fins i tot, no es pot circular en horari nocturn. I això malgrat que el trànsit potencial d’aquesta connexió és de més d’un centenar de combois per setmana, xifra que actualment sembla una utopia per les condicions de la línia.

Per a reivindicar més inversions en el tram ferroviari entre Sagunt i Saragossa, entitats veïnals valencianes i aragoneses han convocat una manifestació a València per a diumenge 7 d’octubre, una crida a què s’han sumat un centenar d’entitats, entre les quals les plataformes Pel Finançament Just o Teruel Existe (un tren ple i una vintena d’autobusos es desplaçaran a València des d’Aragó) i diferents institucions i ajuntaments. Sota el lema ‘Per la cohesió social. Corredor Cantàbric-Mediterrani ja!’, la marxa eixirà a les 11 hores de l’Estació del Nord i acabarà en la plaça de la Mare de Déu. Des de la Confederació d’Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana (Cavecova) afirmen que en aquesta infraestructura “va el nostre futur”.

La Unió Europea va decidir l’estiu passat excloure el tram ferroviari entre Saragossa i Sagunt del Reglament CEF (Mecanisme Connectar Europa), que regula les ajudes comunitàries per a les xarxes transeuropees durant el pròxim període 2021-2027. Els governs autonòmics valencià i aragonés, que presideixen els socialistes Ximo Puig i Javier Lambán, han defensat reiteradament la necessitat de posar fi a la precarietat d’aquesta infraestructura amb una aposta decidida pel corredor dotant-lo d’un eix ferroviari amb doble via electrificada per a viatgers i mercaderies en amplada internacional. Per a fer-ho és imprescindible que s’incloga en els plans d’inversió de la UE.

Aquesta no és la primera mobilització convocada per a exigir inversions en aquesta connexió. El mes d’abril passat, milers de persones es van manifestar a Terol per reivindicar un tren digne i inversions en el corredor Cantàbric-Mediterrani. Aquella protesta va arribar fins i tot a València, on un centenar de persones abillades amb vestits típics del començament del segle xx es van desplaçar fins a la capital valenciana coincidint amb la manifestació celebrada a Terol.

La reivindicació va arribar al Congrés el mes de maig passat, quan la comissió de Foment va instar el Govern a activar la construcció del corredor ferroviari arran d’una proposició presentada pel PSOE. El mes de juliol passat, les Corts Valencianes van aprovar una declaració institucional en favor de la inclusió d’aquesta infraestructura en les xarxes europees de transport.