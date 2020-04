València rep el cinqué carregament amb equipament contra la COVID-19: un vol de la Xina amb més de 76 tones de material sanitari

Aquest dijous, passades les 21.30 hores, ha arribat a l'aeroport valencià de Manises el cinqué avió amb equipament mèdic adquirit per la Generalitat Valenciana per a dotar de material sanitari als professionals d'hospitals, centres de salut i residències en la lluita contra la COVID-19.

Es tracta d'un Boeing 777 de càrrega de les línies aèries etíops procedent de Xangai (la Xina) -amb escala a Nova Delhi (l'Índia) i Adis Abeba (Etiòpia)- amb 76,3 tones a bord, la càrrega més important de les adquirides fins al moment -un total de cinc- pel Govern valencià.

Es tracta del cinqué vol d'aquestes característiques, després dels dos que van arribar a Saragossa, el que va aterrar a Barcelona i el que ho va fer a València dilluns passat, i transporta 1.280.000 màscares (80.000 d'elles FFP2), 4.250.000 guants, 121.050 equips de protecció individual (EPI) i 27.600 ulleres de protecció ocular.

Aquesta setmana han arribat a la Comunitat Valenciana 143,4 tones de material sanitari procedents de la Xina tant per a la protecció de les persones més directament en risc, és a dir, per a personal sanitari i sociosanitari valencià i per a les forces de seguretat de l'Estat com, en la mesura de les possibilitats, també per a les persones que treballen en activitats essencials, com les relacionades amb el transport o la distribució, tal com ha explicat aquest dijous el president Ximo Puig durant la seua compareixença després de reunir-se amb els agents socials valencians.

En els cinc vols realitzats fins ara, s'ha aconseguit per a la Comunitat, a través de l'Operació Ruta de la Seda, un total de 170 tones de material sanitari. En concret, aquest material és el següent: 6,58 milions de màscares, 5,45 milions de guants, 352.000 granotes EPI i 97.600 ulleres de protecció ocular. Encara s'espera la pròxima arribada a la Comunitat Valenciana dels respiradors adquirits pel Consell.

Un moment de la descàrrega del equipament a l'aeroport de Manises.

A aquest material cal afegir el procedent de nombroses donacions d'empreses i particulars que ha sigut posat a la disposició de les autoritats sanitàries, entre els quals destaquen 22 respiradors no invasius facilitats per Inditex o 49 respiradors no invasius donats per BBVA. Així mateix, la Generalitat ha confirmat que el Govern d'Espanya ha fet arribar a la Comunitat Valenciana: 620.000 guants, 336.470 màscares quirúrgiques, 90.050 màscares FFP2, 13.380 màscares FFP3, 26.800 bussos i 4.400 unitats de solució hidroalcohòlica.

El president ha subratllat que la Generalitat ha aconseguit establir "canals fiables" per a la consecució de material sanitari a la Xina i està treballant per a garantir la seguretat del personal dels centres sanitaris i sociosanitaris, de les forces de seguretat i dels sectors econòmics essencials que continuen amb l'activitat econòmica.