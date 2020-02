"València pot amb 5.000.000 de contenidors i més": una campanya del Port 'ven' les bondats de l'ampliació entre els escolars

"Hui les meues filles han anat de visita al Port de València. Pel que es veu, consideren oportú [l'Autoritat Portuària (APV)] fer apologia de l'ampliació a xiquets de l'escola de Pinedo, amenaçada pel port i pel canvi climàtic. Tot molt Ok".

Així denuncia un pare en xarxes socials el fet que l'APV haja obsequiat els xiquets que van visitar les instal·lacions portuàries amb uns gots en els quals es pot llegir un missatge en favor de la controvertida ampliació nord sobre un dibuix d'Ortifus: "València pot amb 5.000.000 de contenidors i més". "El missatge és tan aberrant que no sé ni per on començar", explica aquest pare en un tuit dirigit a l'alcalde de València, Joan Ribó.

València pot amb 5.000.000 de contenidors i més... El missatge és tan aberrant que no sé ni per on començar. @joanribopic.twitter.com/jtzmcEI20Y — Marc Peris🎗 (@desdelilla) February 19, 2020

Una altra mare també s'expressa en aquesta mateixa línia: "Perquè aquest és el record amb missatge pro-ampliació que ha arribat a la meua casa després d'una visita cultural amb el col·le al port". Ho fa en resposta a un tuit de Compromís en el qual la formació de Ribó recorda que "en només 18 anys s'ha perdut tota l'extensió que ocupava la platja de El Saler l'any 2000 per culpa de l'ampliació del port. La platja ha retrocedit més de 50 metres. I encara hi ha qui no vol una declaració d'impacte ambiental".



Pues este es el recuerdo con mensaje pro-ampliación que ha llegado a mi casa después de una visita cultural con el cole al puerto @perlhorta@AjuntamentVLC#estáPasandopic.twitter.com/W2vfmfS7mi — Majo (@maguitaevohe) February 19, 2020

"Falta de transparència"



El mes de setembre passat, Acció Ecologista-Agró, com a representant de la Comissió Ciutat-Port va sol·licitar l'Autoritat Portuària el pla de vigilància ambiental del projecte d'ampliació nord i els estudis i informes de seguiment d'aquest pla des de 2007 (quan es va realitzar la Declaració d'Impacte Ambiental [DIA]) fins a l'actualitat. Una vegada transcorregut el termini establit per la llei, consideren que el silenci administratiu obliga el Port a facilitar-los la informació sol·licitada, "però, ara com ara, la APV continua sense facilitar la documentació, com ens ha ocorregut amb altres informes".

Aquesta mateixa setmana, explica Agró, li han tornat a exigir a l'APV aquesta documentació, i han advertit que en cas de no facilitar-los aquesta informació interposaran un contenciós-administratiu. "Denunciem la falta de transparència i l'obscurantisme de l'APV, tal com posa en evidència la seua negativa a facilitar-nos la documentació que, legalment, estem en el nostre dret de sol·licitar", sostenen els ecologistes.