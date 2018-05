Veïns del Grau denuncien forta "olor de gas" i demanen informació real sobre la contaminació del polígon del Serrallo

Veïns i col·lectius del Grau de Castelló han creat la plataforma Frenem la Contaminació per a denunciar la contaminació atmosfèrica que perceben en el barri. Atribueixen els indicis de brutícia en l'aire a l'activitat del proper polígon industrial del Serrallo. "Sentim olors i suposem que són emissions i que no estan controlades", afirma Eva Forés, una de les portaveus del col·lectiu.

Les fortes olors han portat en les últimes setmanes a la interrupció d'activitats a l'aire lliure dels alumnes d'un dels col·legis del Grau, segons va explicar a eldiario.es un professor del centre que va preferir no donar el seu nom. Aquest docent va afegir que quan es produeixen aquest tipus d'episodis, el centre crida la Policia Local, que acudeix per a comunicar-los que l'olor és innòcua per a la salut.

Per la seua banda, l'Ajuntament de Castelló afirma: "No tenim constància de fuites, encara que sí de fortes olors". Des de l'administració local expliquen que s'ha fet un requeriment d'informació per escrit "a les empreses del Serrallo que pogueren ser susceptibles d'haver protagonitzat aquest episodi", en referència a les olors percebudes els dies 17 i 18 d'abril.

Esperant la resposta de la indústria

A més, "s'ha traslladat la necessitat que s'intensifique la informació a la ciutadania i a les institucions, i que es detallen les accions que s'estan impulsant per a evitar aquestes situacions". El requeriment va ser enviat fa aproximadament dues setmanes i l'Ajuntament no ha posat data límit perquè les indústries contesten, encara que espera que ho facen "en un temps prudencial".

El Consistori informa, a més, que té constància de "trucades al 112 comunicant la percepció d'olor a gas o producte químic en la zona del Grau" per part dels veïns. La mateixa institució va contactar amb aquest servei d'emergències el passat 18 d'abril. "La resposta va ser que no hi havia cap situació d'emergència catalogada com a tal", expliquen.

La Generalitat Valenciana, administració competent en l'avaluació de la qualitat de l'aire, està investigant "el succés d'olors" d'aqueix mateix dia, que "va produir alerta en la població i activació del protocol de possible fuita de gas per l'Agència Valenciana de Resposta a les Emergències", segons explica la Conselleria de Medi Ambient.

La recerca està en marxa, però "per la direcció del vent (Nord-oest), l'origen dels contaminants no sembla que fóra el PI El Serrallo. A més dels nostres mesuraments meteorològics, s'ha consultat el CEAM i AEMET, que coincideixen que l'origen de l'episodi no era el polígon", assenyala.

Material de la plataforma Frenem la Contaminació. eldiariocv.es

La plataforma va nàixer a l'octubre i compta amb uns cinquanta veïns i l'adhesió de la Confraria de Pescadors i l'associació de veïns El Faro, així com de partits polítics -Podem i Castelló en Moviment- i de CGT. També se'ls ha unit la Plataforma contra la Contaminació de les Comarques de Castelló.

Les peticions principals de la plataforma són que l'Ajuntament de Castelló duga a terme un estudi de la qualitat de l'aire i que s'instal·le un mesurador de la contaminació atmosfèrica en el citat col·legi. Denuncia que els mesuradors més propers estan al nord del barri i fora d'ell, en concret enfront del Patronat d'Esports.

Treball sí, salut també

"No demanem que les empreses se'n vagen. El que volem és que la seua activitat no afecte la salut i que per a això apliquen tota la recerca actual. Ja està tot inventat, només han d'instal·lar-ho i pagar-ho", resumeix Forés. Per la seua banda, Toni Albert, portaveu de la Plataforma contra la Contaminació de les Comarques de Castelló, explica que els mesuradors han registrat en els últims mesos un augment de contaminants.

"Els hidrocarburs s'han elevat fins a deu vegades per sobre de l'habitual, sobretot a l'hivern. Hi ha una relació directa entre els augments detectats de benzè, xilè i toluè, i els moments en què els veïns noten una olor que atribueixen a gas", afirma. Albert reconeix que en cap moment s'han depassat els nivells legals d'aquestes substàncies, si bé afirma que aquests límits "estan fets per a emparar les necessitats de les empreses" i no per a protegir la salut.

Per la seua banda, l'administració autonòmica explica que no es van superar els nivells legals de contaminants en 2017. Afirma que es va mesurar "benzè, tolueno i xilè en totes les estacions de la ciutat, canviant l'equip de lloc cada cert temps, sense haver superat nivells en cap cas". Afegeix que "en els pròxims dies" s'instal·laran dos mesuradors nous en la ciutat.

BP, patrocinadora d'universitat i administracions

Per la seua banda, Forés afegeix: "Esperem de les empreses un compromís contra la contaminació, perquè sense això de poc ens serveixen tots els seus patrocinis", en referència a la gran inversió que fan empreses com BP, la refineria de la qual ocupa part del polígon des de fa 50 anys. La companyia petroliera finança tot tipus d'activitats culturals i relacionades amb la salut en la ciutat de Castelló.

La refineria dóna nom a una marató i finança una càtedra d'eficiència energètica en la Universitat Jaume I de Castelló. També es pot trobar el seu patrocini en actes culturals en la veïna localitat d'Almassora. Les festes de la Magdalena de Castelló compten també amb la seua ajuda a través del finançament de mascletades, activitats infantils, concerts de música tradicional, teatre de carrer, etc.

Aquest diari ha fet diversos intents de recollir la versió de BP i INDES (l'associació que engloba a les grans empreses del Serrallo) sobre aquestes denúncies veïnals, sense obtenir resposta. No obstant això, en la pàgina web de l'empresa BP sí es poden trobar nombroses referències a la preservació del medi ambient que, assegura, ha convertit en una de les seues prioritats.