Ximo Puig crida a la calma per la crisi del coronavirus: “Hi ha un hospitalitzat enfront dels 42 morts per grip en 2020”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha fet una crida a la calma davant la crisi del coronavirus després de mantindre una reunió de coordinació d'actuacions amb les conselleres de Justícia, Gabriela Bravo, Sanitat Universal, Ana Barceló, i amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

Puig ha garantit que totes les accions s'estan duent a terme de manera coordinada amb el Ministeri de Sanitat, departament del Govern que estableix les principals mesures a prendre de manera conjunta amb la resta d'autonomies.

El cap del Consell ha anunciat que s'ha habilitat el telèfon d'informació 900 300 555 per a totes aquelles persones que hagen estat en les zones de risc (la Xina, l'Iran, Corea del Sud, el Japó, Singapur, el nord d'Itàlia) i que presenten símptomes com la tos seca i febre aguda, a més de problemes respiratoris.

Per part seua, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha explicat que s'ha posat en marxa el protocol de prevenció amb la persona ingressada a l'hospital de la Plana de Castelló: "És un home jove que va anar a Milà per motius d'oci i evoluciona favorablement; estem contactant amb tot el cercle de persones amb el qual ha tingut contacte per a donar-los instruccions i fer-los proves en cas que noten algun símptoma".

Puig ha volgut tranquil·litzar els valencians fent al·lusió a la baixa incidència del coronavirus en relació a la grip comuna: "Enfront d'un afectat confirmat en la Comunitat Valenciana, tenim en aquesta campanya de la grip comuna 440 casos greus i 42 morts; la temporada passada es van registrar 1.054 casos greus i 188 morts i l'anterior, 1.720 casos greus i 314 morts".

Sobre la possibilitat de cancel·lar algun acte amb motiu de les Falles, Puig ha explicat que de moment "no hi ha un tancament de fronteres decretat, tan sols recomanacions, per tant cal fer vida amb absoluta normalitat".

En la mateixa línia s'ha pronunciat l'alcalde de València, Joan Ribó, qui després de la Junta Local de Seguretat a la qual també ha assistit la delegada del Govern, Gloria Calero, ha afirmat que l'Ajuntament no té competències per a prendre mesures en matèria de Sanitat i que per tant, davant la imminent arribada de les Falles, prendran les mesures que els sol·liciten tant el Ministeri de Sanitat com la Conselleria: "Pel moment no ens han demanat que prenguem cap mesura extraordinària, amb la qual cosa tots els actes segueixen avant".

Calero per la seua part ha explicat que s'ha acordat establir protocols de coordinació per a mantindre una relació estreta i dur a terme les mesures oportunes, segons siga l'evolució.

Calero ha reiterat "la necessitat de les administracions de traslladar serenitat perquè tenim un sistema sanitari sòlid i fort".