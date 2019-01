La Universitat d’Alacant retalla un 75% el programa de captació de talent científic i augmenta un 8% la despesa de personal

Continuen les retallades en la Universitat d’Alacant (UA). Dimecres, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicava la resolució per la qual quedaven aprovats els pressupostos de la institució acadèmica marcats pels sacrificis que ha hagut de fer la direcció per a quadrar els comptes.

La partida que “més ha patit” aquestes retallades és el programa institucional de captació de talent científic, que s’ha vist minvada en un 75%, assegura la vicerectora de Planificació Econòmica, Mónica Martí. D’aquesta manera, passarà d’una dotació pressupostària de 400.000 euros a quedar-se en uns 100.000 euros per a un projecte que a penes està 3 anys en marxa.

No obstant això, la responsable de l’àrea econòmica de la UA reconeix a preguntes d’aquest diari que estan estudiant la possibilitat de destinar una part de l’hipotètic romanent que hi hauria després del tancament de l’exercici del 2018 a aquest programa que té com a finalitat “promoure la contractació com a personal laboral temporal de doctors amb una trajectòria investigadora destacada en qualsevol àrea de coneixement de la Universitat d’Alacant” per a “el foment de l’R+D+I”, assegura la mateixa institució a través del seu web. Una opció que, afig, “encara no és segura”.

Així mateix, el pressupost de centres, departaments i instituts també es redueix en un 10%, mentre que les despeses genèriques (neteja i seguretat) minven un 1’4%, sense oblidar que per segon any consecutiu la partida d’inversió en infraestructures torna a veure’s “dràsticament” afectada –com ja va passar el 2018– i genera, segons el parer de la vicerectora, el “retard en el calendari” de diverses obres previstes.

Model de finançament

Malgrat tot, el pressupost de la UA per a aquests 12 mesos ha crescut en un 4,3% respecte de l’any anterior fins a situar-se en 203 milions d’euros. Un increment que per a Mónica Martí resulta “insuficient” per a poder abordar totes les activitats que s’estaven fent.

Això els ha portat a haver d’apostar, i ho han fet, “per les persones”. Com es va emfatitzar en el Consell de Govern de la UA al desembre, quan es va donar el vistiplau a la proposta de pressupostos, Martín ha recordat que amb la crisi i la paralització de la taxa de reposició “començava a ser preocupant la falta d’actius per jubilacions”. També, i com marca la llei, s’atendrà en aquest 2019 l’increment salarial del 1,7% “com les despeses provocades pel creixement vegetatiu de la població universitària”.

El capítol de personal ascendeix un 8% i passa de 138 milions i mig d’euros davant dels 127 milions del 2018. Davant d’aquesta dada de despeses contrasta la d’ingressos, la principal font de les quals continua sent el Consell, amb quasi 125 milions d’euros –davant dels 123 de l’any passat–, és a dir, un 1,6% més en un any.

Arribat a aquest punt, la vicerectora Martí recorda que “el pressupost d’ingressos d’enguany s’ha quedat pràcticament al mateix nivell que el 2009”, mentre que en aquesta dècada ha augmentat, per exemple, “el nombre de titulacions”.

Per això, reclama “com a opinió personal” que hauria d’augmentar la transferència del Govern valencià a les cinc universitats valencianes, perquè la Comunitat “té un pressupost que també ha pujat” pel fet que “la situació econòmica ha millorat i el seu pressupost d’ingressos ha crescut perquè estan recaptant més via impostos”. No obstant això, lamenta que “al final han de prioritzar les seues despeses i respecte de les que tenen amb les universitats s’han mantingut estables, no han crescut”.

Conclou recordant una màxima de les institucions acadèmiques dels últims anys, que continuen sense tindre una llei de finançament per a les universitats. Ara mateix ens trobem que en l’últim trimestre de cada any ens toca negociar any per any, com serà el pressupost de l’any següent i això difícilment ens impedeix dur a terme planificacions a mitjà i llarg termini”.

Beques i ajudes

L’alumnat també podrà respirar tranquil si es manté sense retallades el programa de beques dependent íntegrament de la UA. De fet, la d’Erasmus és la que més creix –un 27%–. També augmenta en un 8% la d’Ajudes Econòmiques d’Emergència, que tenen com a finalitat ajudar l’estudiant i les seues famílies amb les despeses en el menú de menjador o transport escolar, entre altres.