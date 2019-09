La gota freda es cobra la sisena víctima mortal a Oriola

Un home natural d'Oriola de 41 anys d'edat és la sisena víctima de la DANA i la segona de la Comunitat Valenciana, segons fonts de la Subdelegació del Govern a eldiario.es. El Comandament d'Operacions Especials (MOE) de l'Exèrcit de Terra ha localitzat el cos sense vida d'aquest veí sobre les aigües que actualment mantenen inundades Oriola i altres localitats de la Vega Baixa a causa del temporal i al desbordament del riu Segura.

Bussos de la Guàrdia Civil s'han encarregat de rescatar el cos que ha sigut evacuat per un helicòpter de la Benemèrita. De moment es desconeix si aquest home estava sent buscat i ara es procedirà a comunicar-li el trist desenllaç a la família.

El MOE, o també conegut com els boines verdes, es va desplaçar ahir des de la base de Rabassa, Alacant, per a ajudar en les tasques de rescat juntament amb la Unitat Militar d'Emergència (UME), a més d'un desplegament sense precedents de bombers del consorci provincial i de cossos i forces de seguretat de l'Estat -la Guàrdia Civil ha elevat a 700 els efectius mobilitzats- a la comarca de la Vega Baixa on la Guàrdia Civil ha rescatat fins a la nit d'ahir a 650 persones atrapades en 231 vehicles afectats a la província d'Alacant.

Cinc víctimes més

En la vesprada del divendres, un dels cinc helicòpters de la Guàrdia Civil que estava sobrevolant la comarca de la Vega Baixa en tasques de rescat va localitzar sense vida al voltant de les 20 hores el cos d'un home de 58 anys a l'altura del barri del Mare de Déu del Remei, a Oriola. Es tractava d'un home natural de la veïna localitat de Redován a qui se li va perdre el rastre després de ser arrossegat per la riuada que, amb el desbordament del riu Segura, va inundar nombrosos municipis del sud de la província d'Alacant.

La resta de morts són un home de 36 anys un home que va morir divendres passat dins del seu cotxe en Jámula (Granada). Se li buscava prop del riu Basa ja que el seu pare havia denunciat la seua desaparició. El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, havia dit que s'estava produint un rescat en aqueixa localitat "d'un vehicle submergit en una rambla, amb almenys una persona en el seu interior".

També un home que va quedar atrapat en el seu cotxe a Almeria aquest divendres va ser la tercera víctima mortal de la gota freda o DANA (acrònim de 'depressió aïllada en nivells alts') a Espanya –que ha afectat sobretot a València, Alacant, Múrcia, Almeria, Albacete i Balears–. Dijous passat, dos germans de 51 i 61 anys van morir en Caudete (Albacete) en tombar el seu vehicle en una zona inaccessible per l'acumulació d'aigua.

A Almeria el succés es va produir en el centre de la ciutat, en un túnel subterrani entre dues interseccions que la policia estava abalisant. Els agents va tractar de rescatar a tres persones que viatjaven en diversos vehicles, però una va morir.

La mort dels dos germans d'Albacete va ocórrer en el matí del dijous. Passades les 12 del migdia, efectius del cos de bombers d'Almansa i de la Guàrdia Civil van poder traure els cossos després de desplaçar-se a la zona, encara que l'avís d'un cotxe bolcat es va produir a les 10. Estava en el camí de la la Font de la Figuera, en la localitat albacetenca.

La DANA ha provocat l'evacuació en tot el territori espanyol d'almenys 3.500 persones. S'ha dut a terme el tancament de més de 80 carreteres (11 d'elles de la xarxa principal) a les províncies de València, Alacant, Múrcia, Almeria i Albacete. També s'ha interromput la circulació ferroviària a Múrcia i parcialment a València i suspés el trànsit aeri a Almeria i Múrcia. Les precipitacions han superat els 400 litres per metre quadrat en 48 hores en localitats com Oriola.