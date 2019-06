El personal mèdic denuncia la situació de l’Hospital General de Castelló: “Ha esdevingut un hospital de pobres en tots els sentits”

El personal mèdic de l’Hospital General de Castelló es concentrava dimecres passat, en un acte organitzat pel sindicat Intersindical Salut Castelló, en protesta per les condicions “límit” en què es veuen forçats a fer la seua faena. La situació, manifesten, ja fa molt de temps que la viuen, però ha empitjorat durant els últims anys fins que ara ha “esclatat”. Augment de càrrega de faena a tots els nivells, fins a sis hores d’espera per a ser atés, més guàrdies i menys personal amb vista a l’estiu són alguns dels problemes a què s’enfronten diàriament els professionals mèdics a Castelló.

Les ràtios de personal, denuncien, sobretot de zeladors i tècnics en cures auxiliars d’infermeria, són més baixes per comparació a altres hospitals de la Comunitat, com ara La Fe de València. “També ho són pel que fa a metges i infermeria; quant a infermeria, per exemple, hi ha serveis en què només hi ha un infermer per a trenta pacients a les nits. A València això ja no passa, n’hi ha dos”, manifesten des d’Intersindical.

Segons el sindicat, la situació en urgències de l’Hospital General Universitari de Castelló comporta una gran sobrecàrrega de faena a tots els nivells. Els metges, manifesten, estan “esgotats” i amb “una càrrega de treball brutal”. Des d’Intersindical afirmen que els metges fan més guàrdies de les que haurien de fer legalment i denuncien que “encara els estan collant més perquè cobrisquen les guàrdies d’aquest estiu, a costa de la seua salut”.

Una de les metgesses que treballa a l’hospital conta que ho fan sota una pressió màxima i amb una falta de personal que s’agreuja encara més amb vista a l estiu. “Ateses les condicions, la gent no vol treballar en urgències. Cap dels residents que acaben no s’hi vol quedar a causa de la pressió que s’hi genera. L’estrés ha arribat a un punt en què no es pot descansar a les nits, mai no havíem arribat a una situació com l’actual”, explica la metgessa.

“Som sis o set residents per guàrdia normalment i només tres adjunts. No en som prou i, a més, no tenim espai físic per a visitar els pacients. D’aquesta manera no es pot atendre la gent en condicions, jo vull agafar-me el temps que cada pacient necessita i atendre’l amb intimitat i unes condicions dignes. A més, cal tindre en compte que aquesta situació augmenta la probabilitat de cometre errors i, si en cometem, la culpa ens la mengem nosaltres. La direcció demana que fem tots els possibles per a cobrir els buits, però els metges, com qualsevol altre professional, també tenim família”, afirma la doctora.

El personal d’infermeria i auxiliars també es trobaria en una situació límit. Des del sindicat avisen que el nombre de personal és molt just i es veu sotmés a molta pressió assistencial. En el cas dels auxiliars d’infermeria, denuncien que la seua plantilla a penes ha augmentat en els últims 25 anys i que “acostuma a haver-hi quatre tècnics en cures auxiliars d’infermeria en tot el servei d’urgències. A penes poden parar ni per a anar al lavabo, necessiten un augment urgent de plantilla”.

Segons explica una de les tècniques en cures auxiliars d’infermeria (TCAE) que treballa a l’hospital, la situació hauria arribat al punt que una sola persona hauria de desinfectar a les nits l’hospital sencer. “Parlem d’un hospital de referència amb cinc quiròfans i només una persona contractada a la nit per a netejar-ho tot. Estem sota mínims en infermeria, auxiliars, metges… tot. Només hi ha huit box, la gent que va a urgències s’espera sis hores de mitjana per a poder ser atesa”, afirma la treballadora.

La TCAE atribueix la situació al fet que “la població ha augmentat, hi ha moltíssima més gent gran i no hi ha mitjans. L’hospital s’ha quedat menut i abasta Morella i un munt de pobles”. No obstant això, per a aquesta professional, el problema principal rau en la falta d’inversió i afirma que “ha esdevingut un hospital de pobres en tots els sentits. Si els polítics hagueren d’anar a l’hospital amb la família segurament funcionaria millor, però com que tots se’n van al privat i els atenen de seguida… açò quedarà per als més pobres”.

Des de l’associació sindical també carreguen contra la situació que viu l’equip de zeladors, que, afirmen, són compartits entre urgències i la resta de l’hospital. “A les vesprades, a les nits i els caps de setmana no arriben a tot. Hi ha pacients a què no es pot atendre a causa del poc personal”, afirmen.

La preocupació principal de l’associació és que la situació empitjore amb vista a l’augment de visites propi de l’arribada de l’estiu en una província turística com Castelló. Durant el mes de maig passat, el sindicat ha comptabilitzat un augment significatiu de pacients en el servei d’urgències durant els primers dotze dies del mes, en què s’ha arribat a registrar un màxim de 243 visites. Els caps de setmana, afirmen, comptant períodes d’atenció de 24 hores, les visites es disparen a més de 500 pacients.

Per a la metgessa, la situació frega l’extrem. “No hi ha prou metges, la direcció diu que ens hem d’apanyar com puguem i això fa que molta gent es plantege abandonar. Estem ací perquè ens agrada molt el que fem; si no, no hi seríem. Una persona que té dubtes no aguanta ni una setmana, però estem arribant pràcticament al límit”, afirma taxativa la professional.