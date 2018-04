Un de cada quatre quilos de cocaïna confiscada a Espanya el 2017 es va confiscar al port de València

Una trentena d’agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil detenien fa quatre mesos un membre de la seguretat privada de la Marina de València en una operació antidroga dirigida des de Madrid. A l’home se li van confiscar una dotzena de mòbils i uns mil euros en efectiu. El seu delicte, haver desviat les càmeres de seguretat del recinte perquè uns vaixells determinats que descarregaven presumptament peix al moll comercial no foren registrats en imatges.

El detingut formava part d’una xarxa dedicada al narcotràfic que entra la droga a Europa a través de València. Vaixells menuts de pescadors, llanxes ràpides o velers arrepleguen carregaments en alta mar de naus dida que, posteriorment, descarreguen al moll comercial. L’home era clau perquè evitava que la baixada a terra del material il·lícit quedara gravada. Fàcil, senzill i en una zona, la de la llotja de peix, per la qual no cal passar per duana, els principals enemics dels narcotraficants.

En una altra ocasió, un vaixell procedent de Long Beach (Estats Units) carregat d’ametles va ser el camuflatge escollit per a amagar 520 quilos de cocaïna. L’embarcació havia fet unes quantes escales en diferents països sud-americans abans d’arribar al port de València, on va ser descoberta en una altra operació conjunta de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària. El valor estimat de la confiscació en el mercat, uns 18 milions d’euros.

Aquestes només han estat dues de les operacions que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat van muntar el 2017 al port de València i que van tancar l’exercici amb el decomís de 7.000 quilos de cocaïna, segons fonts del Ministeri de l’Interior. Un rècord nacional si no haguera estat per la macrooperació que va presentar el ministre Juan Ignacio Zoido al port d’Algesires. En una sola actuació, s’han requisat més de 8.000 quilos de coca en un sol contenidor. La partida més gran en la història d’Europa.

Aquestes dues xifres certifiquen l’informe presentat pel Real Instituto Elcano i que situa els ports de València i Algesires com el colador de la cocaïna a Europa. El 2017 a tot Espanya, per terra, mar i aire, es van confiscar poc més de 30.000 quilos de coca. Només al port de València 7.000, un de cada quatre. Enguany i amb els números del recinte portuari andalús, sembla que la xifra de confiscacions batrà un altre rècord.

És difícil saber la quantitat de droga que entra a Espanya si no és decomissada. Però a Galícia, terra que ha tingut problemes importants amb el narcotràfic, van calcular que només el 10% era requisada. Que cadascú faça els seus comptes.