Un col·lectiu de científics exigeix a la Universitat de València que retire o canvie set postgraus perquè “legitimen” les pseudoteràpies

L’Associació per a Protegir el Malalt de Teràpies Pseudocientífiques ha lliurat un informe a la Universitat de València en què censura set postgraus propis perquè “legitimen” les pseudoteràpies. Segons fonts del col·lectiu, la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, Isabel Vázquez, s’ha mostrat predisposada a estudiar les seues pretensions i que, només amb la sol·licitud de la reunió, ja s’ha retirat el màster propi en Acupuntura.

El col·lectiu, que està format per científics, enginyers i altres professionals que combaten les pseudociències, reclama l’eliminació o canvis en quatre màsters, dos certificats i un diploma universitari que s’ofereixen en els postgraus de la històrica institució. L’associació argumenta que aquestes formacions contenen aprenentatges no provats científicament i que van dirigits a metges o professionals de la salut, “per la qual cosa van dirigits a aplicar-los”.

Entre les pseudoteràpies detectades en els postgraus hi ha la teràpia ortomolecular, l’ozonoteràpia, la teràpia neural, la hidroteràpia de còlon, el txikung, el Yin-Yang i dels cinc elements, la teoria dels meridians i del Jing-Luo, l’acupuntura o el DBM.

Segons l’informe, el màster propi en Medicina Regenerativa i Antienvelliment és el que té més incompliments amb la comunitat científica pel fet d’ensenyar teràpia ortomolecular –consum d’una gran quantitat de biomolècules que és perjudicial per a la salut–; ozonoteràpia –insuflar ozó en el pacient, cosa que pot ser molt perjudicial– i teràpia neural, que consisteix en la injecció d’anestèsia local per eliminar el dolor crònic, però de la qual no hi ha evidències clíniques.

En aquest postgrau també s’ensenya sobre la hidroteràpia de còlon, una rentada intestinal –injecció de 70 litres d’aigua– amb què es pretenen netejar de toxines. “En l’aplicació d’aquesta pseudoteràpia s’han registrat brots d’infeccions greus associades amb un nombre elevat de víctimes mortals.

Els altres postgraus qüestionats són el màster propi en Recuperació Funcional de l’Activitat Física i l’Esport, el màster propi en Developmental Bahaviour Modeling (DBM), el certificat universitari en Coaching amb Metodologia DBM per a l’Ensenyament, Gestió, Coaching i Teràpia, el diploma d’especialització en Hipnosi Eriksoniana i el certificat universitari Modelatge de l’Aprenentatge des del DBM. Aquests inclouen pseudoteràpies com el txikung, el Yin-Yang i dels cinc elements, la teoria dels meridians i del Jing-Luo, l’acupuntura o el DBM.

Fonts de la Universitat de València han assegurat que oferirien la seua postura sobre aquesta petició quan la vicerectora parlara amb els responsables dels màsters i els traslladara l’informe.

Els membres de l’associació que s’han reunit amb la institució han demanat que s’avaluen els mecanismes actuals d’oferta de títols propis “atés que és obvi que els actuals no funcionen correctament”. El col·lectiu també reclama que es torne a avaluar els postgraus i s’eliminen o es modifiquen aquestes formacions i exigeix a la UV que mostre un posicionament clar sobre si considera part del saber científic “la teràpia ortomolecular, l’ozonoteràpia, la teràpia neural, l’acupuntura, la hidroteràpia de còlon l’acupuntura i el DBM”.