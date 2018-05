El vessant de Cortes de Pallás manté la seua estabilitat després de tres anys de la seua ensulsiada

El passat mes d'abril la Diputació de València va encarregar la realització d'una segona campanya de monitoratge mitjançant imatge i escanejat làser del vessant de la Mola de Cortes, com a part de les mesures de seguiment i prevenció engegades per la institució provincial per a anticipar la possibilitat d'ensulsiades. Aquest mesurament tenia per objecte comprovar si s'havia produït algun tipus de desplaçament en el vessant arran de l'episodi de pluges intenses del mes de març, i, si escau, determinar la possible existència de relacions entre tots dos fenòmens.

Un desplaçament que, no obstant açò, no s'ha produït, a tenor de l'informe elaborat pels investigadors del Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria de la Universitat Politècnica de València, responsables de dur a terme els treballs de mesurament. Aquest informe assenyala a més que “els resultats obtinguts fins a hui permeten confirmar que els sistemes d'ancoratge instal·lats per a consolidar el vessant funcionen correctament”.

Els investigadors s'han basat per al seu treball en tecnologies d'imatge 3D, utilitzant 164 i 196 imatges digitals de resolució 5.616 x 3.744 píxels, en les diferents campanyes, generant núvols de 31 i 45 milions de punts, amb una resolució mitjana de més de 250 punts/m2 i precisió centimètrica. Analitzades, les diferències de coordenades detectades entre desembre i abril, l'informe constata la “absència d'un desplaçament significatiu”.

Ensulsiades controlades

Així mateix, la campanya realitzada a l'abril ha permès quantificar geomètricament el desplaçament produït per les ensulsiades que van tenir lloc el passat mes de març, que van ser contingudes pels sistemes de retenció instal·lats al llarg del vessant, la qual cosa va evitar que arribaren a la carretera, sent la conseqüència més destacable d'aquell episodi la modificació de la superfície del vessant en aquesta zona.

El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, explica que la zona que s'ha mesurat amb major precisió és aquella que en 2015 va patir el desplome que va deixar incomunicat el municipi de Cortes de Pallars i en la qual la Diputació de València va instal·lar diversos sistemes de contenció. “Aquests sistemes, compostos principalment per ancoratges i perns, es van complementar amb la col·locació d'elements de retenció, ja que el principal objectiu era evitar que, davant la repetició d'una eventual ensulsiada, poguera veure's afectada la carretera”. “A la vista dels resultats podem dir que tots els esforços realitzats i les mesures adoptades estan resultant eficaces”, ha declarat Seguí.

El control geodèsic de deformacions encarregat per la Diputació de València té una durada prevista de tres anys i forma part d'un estudi més ampli per a millorar a mitjà i llarg termini el coneixement dels fenòmens que propicien els lliscaments i amb açò intentar prevenir situacions de risc potencial. Aquest estudi inclou la realització de campanyes de mesuraments, que proporcionen informació geomètrica, i que, juntament amb altres estudis geològics i l'ús d'acceleròmetres, permetran millorar les hipòtesis sobre l'origen de la inestabilitat, optimitzar possibles actuacions en el futur i millorar la prevenció.

La precisió de la tècnica fotogramètrica emprada fins a hui anirà millorant progressivament a mesura que s'incorporen els mesuraments geodèsics d'alta precisió, l'inici de la qual està previst per al pròxim estiu, i que permetran comptar amb un marc de referència amb una exactitud de l'ordre del mil·límetre.