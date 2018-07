Festardor deixarà Bétera i apunta a la Pobla de Vallbona per celebrar el festival de música en octubre

L’organització del Festardor ha sol·licitat a l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona celebrar en la localitat l’edició d’enguany del festival de música. Així ho han anunciat els organitzadors del festival juntament amb l’alcalde, Josep Vicent Garcia, i el regidor de Festes, Fran Esteban.

El Festardor canviarà enguany d’ubicació i deixarà Bétera per a celebrar la sisena edició en la Pobla de Vallbona, en la zona educativa i esportiva del Mas de Tous. El Festardor ha escollit el municipi com a seu després de valorar l’aposta realitzada pel municipi pels concerts de música rock i l’èxit organitzatiu que va suposar el Festival del Cebarock 2018 el passat mes de juny. A més, la Pobla disposa d’una bona comunicació a través de la CV-35 amb la ciutat de València i l’A7.

Al Festardor de l’any passat van registrar més de 30.000 assistents durant els tres dies de concert, consolidant-se així com un dels festivals imprescindibles en les agendes dels aficionats a la música rock. L’organització espera uns 45.000 assistents en el festival de música de la Pobla de Vallbona, amb una mitjana de 15.000 persones diàries.

Des de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona es valora la projecció que suposa per al municipi acollir un gran esdeveniment que portarà a la localitat milers de persones. Açò ens donarà l’oportunitat que el públic assistent conega la nostra localitat, el seu patrimoni i la seua cultura.

El regidor de Festes ha destacat que l’organització, preparació i el festival “generaran llocs de treball en el municipi ja que tots els treballs d’instal·lacions, muntatge, taquilles i manteniment es realitzaran amb personal de la Pobla. També permetrà dinamitzar el sector de l’hostaleria ja que se’ls oferirà la possibilitat de contractar espais i estar presents en el festival de música”.

Grups confirmats al Festardor 2018

El Festardor 2018 disposarà de 3 escenaris amb actuacions de música rock, pop i rap. Quan encara falten grups per confirmar, ja han anunciat la seua presència els grups de rock Berri Txarrak, Narco, Gatillazo, Lendakaris Muertos, Talco, The Locos, Los de Marras, El último ke zierre, Sons of Aguirre & co, El noi del sucre, Los Benito, Hora Zulu, Crim, Porretas, Kop, El tio la careta, Atzembla, Mafalda i Malonda. Per la seua part a l’escenari rap han confirmat Rapsusklei, Sharif, Lagrimas de sangre, Arce, Tremenda Jauría, Charly Efe, Mediterranean Roots, Atupa, Sr. Wilson, Frida, Machete en boca, Mistah Godeh & Heaby Roots i Novus Ordo.