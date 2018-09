Ontinyent es convertirà en la capital europea del tèxtil amb la convenció anual de la patronal Euratex

El conseller d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha anunciat un conveni amb Ateval per impulsar “la convenció anual de la Patronal Tèxtil Europea Euratex, un esdeveniment d’àmbit internacional que convertirà Ontinyent , a la capital europea del tèxtil, el proper 24 d’octubre “.

Rafa Climent ha explicat que la Conselleria aportarà un total de 15.000 euros per col·laborar en l’organització d’aquesta convenció, a la qual assistiran representants d’alt nivell del Parlament Europeu, la Comissió Europea, a més del Govern d’Espanya i de la Generalitat, i que “se centrarà en la cooperació industrial entre regions per al foment de projectes innovadors i en la importància de l’economia circular i la producció sostenible com apostes fermes de la indústria tèxtil europea”.

El conseller ha realitzat aquest anunci durant l’acte d’inauguració de la fira Home Tèxtils Premium, que aquest matí obre les portes a la Caja Mágica de Madrid i en la qual participen un total de 57 empreses de la Comunitat Valenciana.

Rafa Climent ha destacat que “el 68% de les firmes són valencianes i de les 84 empreses expositores de la Fira, més del 50% són de la Vall d’Albaida, de l’Alcoià i del Comtat, i que el món de tèxtil valencià està funcionant molt bé perquè hi ha marca, diferenciació del producte i qualitat".

“Anem creixent en exportacions en el món del tèxtil i tèxtil llar. Hem passat del 12 al 17 d’uns 200 milions a quasi 300 milions, en el primer semestre d’aquest any i també hem seguit creixent, situant-nos ja a nivells anteriors a la crisi. També hem de posar en valor la creació d’ocupació, en els últims anys en més d’un 10%, el que suposa més de 2.000 persones més treballant, i més 20.000 persones ocupades en el sector ”

El conseller ha remarcat el suport d’aquest Consell a la Indústria, recordant l’anunci del Pacte per la Indústria realitzat en el Debat de Política General d’aquest dimarts.

El conseller ha explicat que l’objectiu és un Pacte per la Indústria que acabe en llei. “Hem hagut de treballar durant aquests tres anys a posar en valor un sector que estava molt devaluat. El 2015 el sector industrial representava el 14% del PIB valencià, i ara estem a prop del 20%”.

La indústria és el sector que permetrà guanyar en cohesió social, i el que volem és que no depenga de vaivens polítics, sinó que hi haja un pacte, aprovat per les Corts Valencianes, prèviament consensuat amb tot el sector industrial, per cohesionar el sector, per aportar estabilitat en l’ocupació. Per això, intentarem tindre un primer esborrany abans de finalitzar l’actual legislatura”, ha afegit.