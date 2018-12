'La Primitiva' de Llíria, la banda de música més antiga d'Espanya, compleix 200 anys

La Banda Primitiva de Llíria inaugura la commemoració d'una efemèride històrica: la celebració dels 200 anys de la seua fundació, com la banda civil més antiga d'Espanya. Ho farà el pròxim 29 de desembre, en un acte i concert, en el qual participaran figures de prestigi internacional de l'àmbit musical.

Entre elles es troben José Rafael Pascual Vilaplana, director titular de la Banda Municipal de Barcelona i la Banda Municipal de Bilbao; i el trompeta Pacho Flores, artista de Stomvi i de la Deutsche Grammophon. A més el concert comptarà amb la ballarina Carmen María AndrésBetoret, qui forma part de la Bèjart Ballet de Laussane.

Aquest acte és el començament de les celebracions del bicentenari de la societat, que s'allargaran durant tot el 2019, amb l'objectiu de commemorar els 200 anys de la fundació de la banda civil més antiga d'Espanya, fundada l'any 1819 pel franciscà fra Pare Antoni.

“Ens trobem a les portes d'un any històric, durant el qual brindarem per un llegat que ens han regalat generacions i generacions d'avantpassats” explica el president de la societat, José Luis Pérez Veses. “La Banda Primitiva de Llíria ha sigut un referent bandístic a tot el món i, durant este any, volem reivindicar que som els més longeus i que continuem sent els millors”.

A més del concert al costat dels prestigiosos solistes, la Banda Primitiva donarà l'inici oficial a la celebració d'aquesta efemèride amb diferents sorpreses. Una d'elles serà l'estrena del pasdoble oficial del bicentenari 'Clarín. Bicentenari', compost ex professo pel reconegut compositor valencià José Alamá Gil.

Un referent internacional

L'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria és un dels vaixells almirall de la tradició musical valenciana. De fet, es tracta de l'única banda que ha aconseguit conquistar el primer premi del CIBM de València en tres segles diferents i, a més, atresora el títol de campiona mundial, gràcies a la seua victòria en el Certamen Internacional de Música de Kerkrade l'any 1966.

En els últims anys, la històrica societat ha actuat amb alguns dels més prestigiosos directors i intèrprets, entre els quals es troben, el cantant i director Plácido Domingo, el director Luis Cobos, el clarinetista José Franch-Ballester o el trombó Christian Lindberg.

Durant la seua dilatada trajectòria, El Clarin ha realitzat concerts en tot el territori espanyol i, també, de la resta del món: Nova York, Los Angeles, Holanda i la Xina, convertint-se en la primera banda espanyola a realitzar una gira de concerts al país asiàtic.