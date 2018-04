Turisme i la Policia Local cerquen apartaments turístics il·legals a Gandia

L'Agència Valenciana de Turisme (AVT) ha anunciat que reprèn les inspeccions a habitatges turístics a Gandia al costat de la Policia Local per a combatre així el “intrusisme” a través d'una “estratègia global” iniciada el passat estiu, com ha explicat el secretari de l'AVT, Francesc Colomer.

En concret, el calendari acordat per a realitzar les inspeccions comprèn els dies 3, 4, 5, 10, 11 i 12 d'abril, i per a enguany es preveu estendre aquesta iniciativa a altres municipis, ha informat la Generalitat en un comunicat, encara que no ha concretat a quins.

Colomer ha ressaltat “l'èxit aconseguit el passat any” pel que en 2018 “van a continuar treballant en el projecte pilot contra l'intrusisme amb l'Ajuntament de Gandia i la Policia Local del municipi” mitjançant inspeccions conjuntes.

L'objectiu és facultar als ajuntaments perquè es puguen implicar i contribuir a ajudar a la inspecció, per a tenir un rendiment més eficient a nivell municipal.

En aquest cas, l'aportació de la Policia Local se centrarà en el marc de les seues competències municipals i consistirà a recaptar informació amb la finalitat d'identificar habitatges vacacionals que no publiciten el nombre d'inscripció en el registre d'empreses, establiments i professions turístiques.

Així mateix, es vigilaran els canals de comercialització i de publicitat dels habitatges turístics amb l'objectiu és legalitzar el màxim d'habitatges turístics detectats.

A més, aquestes actuacions continuaran realitzant-les, de manera autònoma al llarg de la resta de l'exercici 2018, els efectius del cos de policia local que determine la Regidoria de Seguretat de Gandia.

Colomer ha destacat que aquests acords de col·laboració reforcen les seues actuacions i mostren “el compromís en la lluita contra l'intrusisme en el sector turístic i per açò tenim previst fer-ho extensiu a més municipis de caràcter turístic”.

El titular de Turisme ha assenyalat que des de l'AVT s'ha llançat una proposta a tots aquells municipis que, segons l'estudi realitzat en col·laboració amb la Universitat d'Alacant, es veuen més afectats per aquesta problemàtica on també es podran sumar tots aquells municipis que així ho consideren.