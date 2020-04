A presó preventiva per saltar-se el confinament fins a sis vegades

El titular del Jutjat d'Instrucció Número 4 de Torrevieja ha dictat presó provisional, a petició del fiscal, per a un home de 22 anys per saltar-se les restriccions de l'estat d'alarma fins a sis vegades (quatre denúncies i dues detencions).

La Guàrdia Civil va detectar que hi havia un cert nombre de veïns en aquesta localitat de la Vega Baixa que havien sigut denunciats en reiterades ocasions per burlar les mesures de restricció.

Recorda l'institut armat en un comunicat que les conseqüències d'aquestes actituds reincidents i oposades al compliment de les ordres dictades, poden fer que una simple infracció administrativa inicial acabe per ser considerada un delicte de desobediència greu, la qual cosa comporta detenció i posada a disposició judicial.

Això és el que va ocórrer amb un jove de 22 anys, que el dia 29 de març ja s'havia saltat el confinament per cinquena vegada en el termini d'una setmana. La patrulla que el va identificar aquell dia, en un lloc bastant lluny del seu domicili, va procedir a la detenció per un suposat delicte de desobediència greu.

L'endemà al matí, el jutge en va decretar la llibertat. No obstant això, hores més tard una altra patrulla de la Guàrdia Civil el va localitzar de nou en la via pública. Quan va veure als agents, va emprendre la fugida obligant-los a perseguir-lo, tant a peu com en vehicle, durant més de deu minuts fins que el van atrapar i el van detindre per desobediència greu una vegada més.