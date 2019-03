Mercadona augmenta les seues vendes en un 6% en 2018, fins a aconseguir els 24.305 milions d'euros de facturació

"Mercadona va molt bé, i enguany anirà molt millor", ha assegurat el president de la societat valenciana, Juan Roig. L'empresa valenciana ha augmentat les seues vendes en l'últim exercici en un 6%, fins a aconseguir els 24.305 milions d'euros facturats -en 2017 la facturació va ser de 22.915 milions-, mentre que l'objectiu marcat per al pròxim exercici és de 25.200 milions (un 3,7% més que en 2018).

Les vendes on-line, que es van posar en marxa al maig de 2018 a València, han aconseguit els 2,2 milions d'euros al mes, amb un augment de comandes del 120%. El pròxim 12 de juny està previst que es pose en marxa aquest servei a Barcelona i a la fi d'any o principis de 2020 a Madrid: "A Barcelona creiem que vendrem més que a València perquè hi ha menys botigues físiques". Els següents punts de venda on-line seran Bilbao, Saragossa, Alacant, la Corunya, Sevilla, Màlaga, Palma de Mallorca o Las Palmas. La venda on-line no està afectant l'activitat de les botigues, "de moment, suposa a penes un u per cent".

Com és tradicional cada any, el president de Juan Roig ha analitzat davant els mitjans la situació de l'empresa valenciana. L'escenari, en aquesta ocasió, el centre de coinnovació Jarrods, situat en el polígon Font del Pitxer de Paterna, en lloc de les tradicionals instal·lacions de *orvasa, a Puçol, que van ser objecte d'un incendi el passat 7 de juny: "Estem estudiant possibilitats, com el trasllat a Parc Sagunt", on Mercadona està construint el seu principal centre logístic a Espanya.

Mercadona ha obtingut un benefici en 2018 de 593 milions d'euros (un 84% més que en 2017, quan el benefici net va ascendir a 322 milions), dels quals 130 s'han repartit en dividends. A aquesta xifra cal sumar 325 milions d'euros repartits en primes als treballadors i 295 milions pagats en impostos. L'objectiu marcat per a 2019 és de 435 milions de benefici net, un 27% menys que el passat exercici.

L'empresa de Juan Roig ha pagat en 2018 fins a 293 milions d'euros en impostos de forma directa, als quals cal afegir 600 milions en Seguretat Social i 622 milions en contribució recaptada (entre l'IRPF i la Seguretat Social dels treballadors i IVA): "En total, aportem 1.575 milions d'euros de forma directa o indirecta, la qual cosa és un orgull per a tots els que formem Mercadona".

10.000 milions d'inversió en cinc anys

Juan Roig ha anunciat una inversió de 10.000 milions per als pròxims cinc anys, fins a 2023 (2.300 per al present exercici). En 2018 es van invertir 1.504 milions (962 milions en obertures i reformes de botigues, 257 milions en l'automatització de blocs logístics, 225 milions en transformació digital i 60 milions a Portugal, on el pròxim 2 de juliol s'obri la primera botiga a Porto, on la societat valenciana té la seua seu central al país lusità). Precisament, a Portugal està previst obrir unes 150 botigues a Portugal en els pròxims 7 o 8 anys, les deu primeres en 2018, i no es descarta que el desembarcament a Itàlia, però encara no està decidit.

En 2018 *Mercadona va obrir 400 botigues eficients, en 2019 es faran 400 més, i 200 més a l'any fins a 2023: "El sostre està en les 1.600 botigues a Espanya, obrirem algunes noves i tancarem unes altres". En 2018 s'han obert 29 noves botigues i s'han tancat 19.

85.900 treballadors

Mercadona compta amb 85.800 treballadors (300 d'ells a Portugal), una plantilla composta en un 64% de dones (el 47% de les directives, 1.750, són dones), amb uns sous que s'han vist incrementat en un 1,2% de mitjana: "Hi ha 15.600 treballadors als quals se'ls ha pujat un 11% el sou". Quant als salaris, Roig ha presumit que els seus empleats entren amb un sou base de 1.200 euros al mes que passen a ser 1.500 euros al mes i dues primes, equivalents a altres dues mensualitats, als quatre anys. L'empresa preveu augmentar la seua plantilla en mil treballadors més enguany.

Roig ha destacat que Mercadona, entre ocupacions directes i indirectes, suposa el 3,4% de l'ocupació a Espanya (630.000 treballadors), així com les seues xifres es corresponen al 1,9% del PIB nacional.