Una petita empresa valenciana contra les grans elèctriques: optimitzar el servei per rebaixar el rebut de la llum

El mes de setembre passat, el preu de la llum va arribar a 74,58 euros per megawat hora (MWh), la qual cosa va significar el màxim des del 6 de desembre de 2017, quan el preu es va situar en 75,7 euros. Així, la pujada interanual del rebut de la llum –el que els usuaris paguen per l’electricitat que consumeixen– se situava prop de l’11 per cent al final del mes d’agost. Però, és possible pagar menys pel consum elèctric? Hi ha empreses que treballen perquè siga així, intermediàries menudes com la valenciana Lucera (n’hi ha d’altres, com *Som Energia, Gesternova, Pepe Energy, HolaLuz...), que ha aconseguit que els seus 12.000 clients, aproximadament, paguen una mitjana d’uns 110 euros menys l’any en el seu rebut de la llum.

Lucera és una empresa valenciana pionera que ven la llum a preu de cost aplicant les dades massives ( big data). És a dir, utilitza una gran quantitat de dades i informació sobre el consum elèctric per a oferir a l’usuari la millor manera d’optimitzar la seua factura de la llum, adequant els serveis a les seues necessitats concretes. En definitiva, millora l’eficiència energètica adaptant el servei al consum i les necessitats reals, amb l’estalvi consegüent per a l’usuari.

Com explica Emilio Bravo, conseller delegat de l’empresa, el projecte sorgeix fa quatre anys arran de la seua experiència en una altra empresa tecnològica que treballava amb 15.000 consumidors i les grans empreses distribuïdores: “Vam veure que els objectius dels uns i dels altres estaven enfrontats i ens vam adonar que podíem ajudar l’usuari a apoderar-se, a estalviar”.

I com?, quin és el secret?, “adaptar el servei a les necessitats reals i desagregant el nostre benefici del cost de l’energia”, apunta Bravo, que explica que el preu que ells cobren pels seus serveis és 3,9 euros per mes, “independentment del consum o la potència contractada”. “Per aqueix preu, diem al consumidor quin és el contracte que s’adapta més i millor als seus interessos”, subratlla, i aclareix que tota l’energia que comercialitzen és “renovable” i “a preu de cost”.

“La gent té coses contractades que no sap que té i contractes poc optimitzats, amb molta més potència de la que necessita, per això els ix tan car”, apunta el conseller delegat de Lucera, que, a tall d’exemple, relata que només el deu per cent dels usuaris té activada la discriminació horària, i això beneficiaria el 90% dels consumidors. “Nosaltres som honestos, estem ací per ajudar el ciutadà i no per guanyar diners a força d’enganyar ningú ni de cobrar preus abusius”, aforma Bravo, que insisteix que com, que són menuts, “ens podem permetre aqueix luxe”.

Perfil dels seus clients

“El nostre usuari tipus és el consumidor domèstic de tota mena, des de famílies que tenen un consum molt elevat fins a persones que viuen soles i gasten molt poc en electricitat”, expliquen des de Lucera: “Fins i tot tenim usuaris que estan disposats a pagar un euro o dos més pel simple fet que l’energia que comercialitzem és d’origen renovable”. A més, insisteix que Lucera informa en tot moment de cada mesura i l’estalvi que suposa cada decisió dins de la contractació del consum, “tenim una calculadora en el nostre web que pot utilitzar qualsevol –fins al moment ho han fet 80.000 persones– que et calcula el que pagues i el que et podries estalviar amb uns serveis més eficients”.

Mercat molt complex

Bravo comenta que el mercat és molt complex i no és fàcil entendre’l, diferenciar entre potència i consum. “El mercat no és lliure, està regulat per més de 140 reials decrets, com més complicat és, millor per a les grans companyies, que disposen de milions d’usuaris captius i a qui no interessa que la cosa canvie”, insisteix.

Necessitat d’evolucionar

Ara, quatre anys després del seu naixement, Lucera està preparada per a evolucionar, “estem davant el renaixement de l’empresa”. D’aquesta manera, amb un creixement previst per als pròxims mesos d’uns 2.000 clients per mes –els càlculs són arribar a 18.000 a final d’any–, pròximament entraran també en el mercat de la comercialització del gas i en el de les empreses.

Amb 17 treballadors només, que s’encarreguen de tot, inclosa l’atenció al client, aquesta modesta empresa valenciana comença a ser tinguda en compte per les elèctriques: “Algunes comencen a preocupar-se, mentre que altres ens veuen com un model a seguir, encara que és complicat quan es tracta de companyies molt grans”, conclou Bravo.