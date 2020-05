La breu esperança de vida laboral d’un gerent a la Ciutat de la Justícia de València: cinc canvis en sis anys

Des que, a l’octubre del 2015, amb el canvi de Govern autonòmic, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, fera els primers canvis en la gerència de la Ciutat de la Justícia de València, cap responsable ha aconseguit consolidar el seu càrrec. L’entrada dels partits del Pacte del Botànic en la Generalitat Valenciana després de 20 anys del PP va suposar una sèrie de canvis en l’organigrama de l’Administració pública i en aquest espai encara no s’ha trobat el perfil desitjat.

Dimecres s’informava que Helena Agustí, gerent l’últim any, seria substituïda per Sofia Parrilla. Un canvi que el departament de Gabriela Bravo rebutja qualificar de “cessament” o “destitució”, sinó com el “venciment d’una comissió de servei que ara ha acabat” que s’ha optat per no renovar. Segons la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, Parrilla exerceix aquestes funcions des del 12 de maig i el seu “perfil tècnic” s’ajusta més al d’aquest “càrrec tècnic”.

La conselleria no ha facilitat el currículum de Parrilla, encara que en el Ministeri de Justícia figuren responsabilitats com a lletrada del Jutjat d’Instrucció de Massamagrell o secretària judicial del Jutjat Mercantil número 1 de València.

Per la gerència de la Ciutat de la Justícia de València han passat sis persones en sis anys del Govern del Botànic. El primer canvi va ocórrer amb el cessament de David Sevilla, càrrec nomenat pel PP i al capdavant del projecte de construcció dels jutjats. Sevilla va ser substituït per José Juan Tomás, aquest per Silvia Cremades, al seu torn cessada i substituïda per Miguel Furió, i així fins a arribar a Helena Agustí, que acaba d’abandonar el càrrec al cap d’un any de servei. A la pregunta pels canvis continus en el principal complex de la vida judicial de València, des de la conselleria responen que no han trobat el perfil que s’ajuste al càrrec.