La reclamació valenciana d'un tracte just torna a fer-se sentir davant el Govern

Les reivindicacions valencianes tornen a fer-se sentir en el Congrés. Si la setmana passada van ser els alcaldes de l'àrea metropolitana, amb un representant del PP que anava per lliure inclòs, aquest dimarts han marxat a Madrid a la recerca de diverses reunions els integrants de la plataforma per un nou model de finançament, representada per UGT, Comissions Obreres, Podemos, PSPV, Compromís i la CEV -la patronal d'empresaris-. Ni el PP ni Ciutadans han secundat la iniciativa.

Sobre les 10 del matí, grups polítics i sindicats han acudit al ministeri d'Hisenda, amb l'esperança de ser rebuts per algun representant de l'Executiu central, al que han deixat en el registre el manifest per un nou model i la proposta dels experts valencians.

La CEV no ha assistit a aquesta primera trobada perquè té pendent una reunió amb el ministre Cristóbal Montoro i assistir suposava "repetir el mateix", ha explicat Salvador Navarro.

No obstant això, la patronal sí que ha acudit amb la resta d'integrants de la plataforma a la reunió amb diputats de tots els partits polítics que representen la Comunitat Valenciana en el Congrés dels Diputats i que se celebrava a les 12 hores. En la trobada, s'ha demanat als parlamentaris que defensen la necessitat de finançament i d'inversions "justes" i l'exigència d'abordar la reforma del sistema de finançament.