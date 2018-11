La modernització del tren València-Saragossa comptarà amb ajudes europees fins al 40%

La modernització de la connexió ferroviària entre València i Saragossa va rebre dijous el suport del Parlament Europeu.

La millora de la infraestructura, que en l’últim segle ha romàs totalment oblidada i abandonada pels governs successius, es va incloure entre els eixos prioritaris de la Xarxa Transeuropea de Transports, juntament la línia Madrid-València.

Però, quin impacte pot tindre aquest suport en l’anomenat Corredor Cantàbrico-mediterrani?

Sobre aquest tema, el comissionat per al desenvolupament del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, va explicar des de Brussel·les que, d’entrada, "els projectes considerats prioritaris tenen accés a un finançament del 30% i el 40% del cost de les obres a executar".

Boira va destacar que tindre la consideració de xarxa prioritària "implica el reconeixement de la importància d’aquest corredor, no solament per a Espanya, sinó per a tot el continent europeu; en definitiva, un reconeixement cartogràfic i de justícia històrica".

A més, va afegir que "aquesta és la primera ampliació que es fa del mapa de la Xarxa Transeuropea des de l’any 2011".

De la seua banda, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va declarar que el suport del Parlament Europeu és "un pas important” per a aconseguir “una reivindicació estratègica per al nostre país".

Després de la votació duta a terme en el Parlament Europeu, "estem més prop de corregir l’absència de la Connexió Cantàbrico-mediterrània en el Reglament Europeu amb què em vaig trobar en prendre possessió de la cartera del Ministeri de Foment", va afirmar.

Ábalos va expressar que "tots hem de felicitar-nos del treball en comú del Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Foment, dels governs d’Aragó i de la Comunitat Valenciana i dels europarlamentaris espanyols".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va expressar la satisfacció pel suport mostrat dijous pel Parlament Europeu a la inclusió dels eixos Sagunt-Terol-Saragossa i Madrid-València com a xarxes prioritàries, una decisió que va qualificar d’"estratègica" i que "posa fi a la injustícia" de no prioritzar aquesta infraestructura.

Puig va comentar que és el "primer pas fonamental" per a l’aprovació definitiva per part del Parlament Europeu el mes de desembre i per la Comissió Europea.

"És una decisió estratègica que ens acosta a Europa, que millora la nostra connectivitat, des de la perspectiva de les persones i de la competitivitat de les empreses", va dir.

Obres pendents

Les millores pendents en la línia València-Saragossa són l’electrificació de la línia des de Sagunt fins a Saragossa, que es dispose de doble via que permeta el transport de mercaderies i passatgers i que siga, en definitiva, una línia d’altes prestacions.

Les millores permetrien que els trens arribaren de Sagunt a Saragossa en menys de dues hores, mentre que ara tarden unes cinc hores i mitja si no hi ha contratemps.

Així mateix, les mercaderies podrien arribar de Sagunt al port de Bilbao i viceversa en huit hores.

Precisament, agents socials, econòmics i polítics de València i Terol es van donar cita el 7 d’octubre passat al costat de centenars de persones en una manifestació convocada a la capital valenciana per a reivindicar la necessitat de "no perdre el tren" del Corredor Cantàbrico-Mediterrani.

Reunió amb la nova coordinadora europea

D’altra banda, el comissionat del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, es va reunir dijous a Brussel·les amb la nova coordinadora del Corredor Mediterrani d’Europa, l’exministra eslovaca Iveta Radičová.

Boira ha comentat que la impressió en aquesta primera trobada ha sigut molt positiva: "Ha arribat amb molta energia i amb els objectius molt clars de mantindre el projecte europeu del Corredor Mediterrani".

En la reunió han estat presents també representants dels governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia.

"Ha sigut una primera presa de contacte en què hem posat en comú plans de treball i fases i l’he convidada a Espanya i a conéixer el port de València, cosa que espere que es concrete abans de final d’any", ha afirmat.