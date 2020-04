El parlament autonòmic en quarantena: registres oberts, reunions per videoconferència i 30 iniciatives sobre el coronavirus

L’activitat parlamentària s’ha passat al món en línia, almenys mentre dure el confinament. Les Corts Valencianes treballen des de l’inici de l’estat d’alarma de manera telemàtica i, encara que el ritme s’ha alentit, el parlament autonòmic continua actiu.

Les mesures de contenció adoptades pel Govern d’Espanya i els executius autonòmics van provocar la suspensió del període ordinari de sessions, deixant en l’aire sis plens –de moment–, comissions i l’aprovació de mesures tan urgents com la nova Llei del joc valenciana, que després d’uns quants anys de debat, haurà d’esperar de nou per actualitzar-se.

La suspensió comporta l’ídem per als terminis de tramitació de les iniciatives parlamentàries anteriors a la crisi, però no la paràlisi parlamentària. El registre electrònic continua operatiu i els sis grups continuen plantejant iniciatives, bona part de les quals centrades en la crisi del coronavirus. Fins al 7 d’abril, els grups parlamentaris han presentat una trentena de preguntes o iniciatives sobre aquesta qüestió en el registre, per a ser respostes per la via formal, encara que han intensificat la seua activitat en xarxes socials. D’aquestes 30, la majoria corresponen al PP, Ciutadans i Vox, encara que algunes propostes són sobre qüestions ja dutes a terme pel Govern valencià, com unes quantes sobre residències de gent major.

Des de la suspensió de l’activitat parlamentària aprovada el 13 de març per acord dels grups, la Mesa de les Corts Valencianes, l’òrgan que dirigeix la cambra, ha celebrat cinc reunions per videoconferència –a raó d’una a la setmana, com en períodes ordinaris d’activitat–. En l’última, els van sol·licitar un informe dels serveis jurídics i econòmics sobre la renúncia a alguns complements d’activitat –dietes–, tot i que la decisió no s’ha pres encara i es tractarà en la Junta de Portaveus de dimarts.

En aquesta reunió, els representants dels grups decidiran si convoquen la Diputació Permanent, un organisme compost per 18 diputats a més dels membres de la mesa, que coordina l’activitat fora del període ordinari de sessions. Aquest sistema s’utilitza en períodes com les vacances d’estiu o quan expira el mandat del parlament, per convocatòria electoral, perquè els diputats electes vetlen pel compliment de les tasques de la cambra.

Els edificis romanen tancats, excepte per als cossos de seguretat, els serveis informàtics i treballadors que necessiten les instal·lacions per a desenvolupar la seua faena, si no pot fer-se des de casa.