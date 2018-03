Alfonso Rus: “El PP no ha tingut cap corrupció; en el provincial, zero; en la Diputació, zero”

“El PP, que jo sàpia, no ha tingut cap corrupció; en el provincial, zero; en la Diputació, zero. Que algú em diga on estava aqueix forat, que jo no l’he vist”. Així ha defensat Alfonso Rus aquest dijous la seua gestió en la comissió de les Corts Valencianes que investiga les irregularitats en les entitats firals de València i Alacant durant l’època del PP.

Rus, que està imputat per corrupció en el cas Imelsa, ha arremés contra Marcos Benavent, el “ionqui dels diners” i el seu home de confiança en un altre temps que va confessar les mossegades i les irregularitats en la Diputació de València quan el també alcalde de Xàtiva la presidia. “El que ho diu se’n va anar a l’Equador, és un pròfug, va tornar quan es va quedar sense diners i ara li fan cas”, s’ha exclamat l’exdirigent popular.

Sobre la factura de la celebració del Congrés Nacional del PP en Fira València el 2008, que va quedar sense pagar (ho ha fet el partit ara obligat per una sentència), Rus s’ha limitat a dir: “No en tinc ni idea, però els congressos nacionals els paga el partit nacional”.

“No he anat mai a Fira València. No conec els estatuts. No sé com funciona”, ha insistit Rus, que s’ha autoexculpat de qualsevol irregularitat. “Ni una vegada hem treballat en la Diputació amb Engloba. Si ho ha fet Imelsa, que ho explique el gerent [en al·lusió a Benavent]. No teníem una empresa de capçalera”, ha assegurat davant dels diputats.

Sobre la declaració de Bárcenas i la factura del congrés, ha fet com amb Benavent: “Aquest home un dia diu blanc i un altre, negre”. I pel que fa als 400.000 euros que es va gastar Fira València en entrades per a la Fórmula 1 el 2007: “Calia ajudar a la promoció”.

Tres barons provincials acusats de corrupció

A més de Rus, en la sessió de la comissió d’investigació sobre la gestió de les institucions firals estan citats al llarg de la jornada també Carlos Fabra i José Joaquín Ripoll. Els tres, al capdavant de les diputacions de València, Castelló i Alacant, i de la direcció de les organitzacions del partit, van ser barons provincials del PP de la Comunitat Valenciana. Els tres se’ls va emportar per davant la corrupció.