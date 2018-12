Anticorrupció demana a l’Audiència Nacional que impute Camps pel cas Gürtel perquè no prescriguen els delictes

La Fiscalia Anticorrupció ha decidit demanar la imputació de l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps, per prevaricació i frau dins de la investigació reoberta en l’Audiència Nacional pels contractes del Govern valencià amb Orange Market, l’empresa finançadora del PP valencià. Camps s’enfronta a una quarta imputació, la primera sobre Gürtel després d’haver eixit absolt en la causa coneguda com dels ‘Vestits’.

L’Audiència Nacional havia sol·licitat a la Fiscalia Anticorrupció que moguera fitxa en la investigació, ja que el delicte de prevaricació prescrivia a final d’any. El moviment ha sigut demanar la imputació del polític valencià. Els investigadors es van basar en les declaracions del judici que va condemnar Ricardo Costa i la trama corrupta per obrir una nova investigació en què s’inclou que els pagaments al PP s’haurien dut a terme a canvi de contractes públics a l’empresa Orange Market.

La Fiscalia Anticorrupció va remetre el setembre passat un escrit a la Sala Penal de l’Audiència Nacional perquè reobrira la peça de Gürtel sobre Orange Market després que Ricardo Costa revelara durant el judici de manera inesperada que va ser Camps qui va decidir contractar l’empresa d’Álvaro Pérez per organitzar els actes de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008.

El líder de Gürtel, Francisco Correa, va dir en aquest mateix judici que els contractes van ser ordenats per alts càrrecs del PP valencià, mentre que Álvaro Pérez, el responsable de les empreses de la trama a la Comunitat Valenciana, també va esmentar el nom de Camps.

Per al tribunal que va ordenar la reobertura de les investigacions, d’aquesta confessió “es podria desprendre que la contractació directa d’Orange Market per l’Administració valenciana es va dur a terme per decisió de les primeres autoritats i la realització i el muntatge de l’estand de grans esdeveniments de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009 podria haver sigut una manera de retribuir aquesta societat per faenes fetes realment per al PP a la Comunitat Valenciana”.

En aquest judici sobre el finançament irregular del PP valencià, Dora Ibars va declarar en qualitat de testimoni i va assegurar que no es va reunir “amb cap persona d’Orange Market per tractar assumptes relacionats amb campanyes electorals ni amb ningú del PP ni del Govern valencià per parlar de pressupostos”.

No obstant això, després del que van dir Costa, Correa i Pérez, la Sala Penal va ordenar reobrir la peça 5 en què s’imputava Ibars de la contractació directa de la societat Orange Market el 2005 per a l’elaboració de la Guia de la Comunicació de la Generalitat i una memòria USB que s’utilitzaria com a regal institucional, un procediment en què, per a sostraure’s del control administratiu, les parts van acordar emetre diverses factures fins a obtindre el valor del preu cobrat per Orange Market de 88.975,59 euros, dels quals es van arribar a pagar 58.580,96 euros.

En segon lloc, la Fiscalia acusava Ibars per fets relatius a la participació d’Orange Market com a adjudicatària, de manera directa, del muntatge de l’estand per a grans esdeveniments de la Comunitat Valenciana en Fitur del 2009, amb la participació de diverses institucions i organismes oficials als quals s’obligava a contractar amb Orange Market, utilitzant el mateix sistema del fraccionament del preu en diverses factures.