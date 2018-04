El Bloc no troba factures de 120.000 dels 194.800 euros que va pagar a l’agència sota sospita de finançament il·legal

El Bloc pot justificar que va gastar 494.605 euros en la campanya electoral municipal del 2007. Va pagar a l’agència Crespo Gomar, amb seu a Gandia, un total de 194.000 euros en els anys 2007 i 2008. D’aqueixa quantitat, 74.800 euros corresponen a sengles factures de 34.800 i 40.000 euros (IVA inclòs) per “treballs de publicitat” per a les eleccions del 2007. 20.000 corresponen a la campanya del 2008. Els 100.000 euros restants també consta en els comptes del partit que es van pagar, però els atribueix a “serveis prestats per l’empresa relatius a despeses fetes fora de període electoral”. Sobre aquests 120.000 euros, constata el Bloc “la falta de factures” a pesar que té constància que els va pagar.

Aquestes són, amb poques paraules, la xifres que conté l’informe de l’executiva del Bloc aprovat aquest dilluns, després de la investigació interna desenvolupada arran de la investigació judicial, ja arxivada, sobre el pretés finançament d’aquella campanya a través de Crespo Gomar. L’informe assegura que “s’ha pogut constatar la falta de factures sobre els 120.000 euros restants, però sí pagats del tot i justificats documentalment en la comptabilitat interna del Bloc”.

La conclusió de l’informe és que la comptabilitat es correspon amb la presentada al seu dia davant del Tribunal de Comptes, que “no s’han pogut constatar irregularitats en el finançament de les campanyes del 2007 i 2008, però sí una deficiència comptable en la relació amb l’empresa de serveis de comunicació Crespo Gomar”. Es va produir, assenyala en un altre moment l’informe, “una mala praxi organitzativa i comptable en la relació contractual amb aquella empresa, derivada de la falta de conservació dels pressupostos de campanya i de la custòdia deficient de la resta de la documentació de les despeses relatives a conceptes no electorals”.

El Bloc recorda que, per a fer front als deutes generats per la campanya, “va haver d’ampliar la hipoteca existent sobre la seu nacional davant de l’entitat financera Bancaixa”, per la qual va obtenir 102.431 euros.

El responsable de la campanya s’aparta

Després de revelar les deficiències trobades en els seus comptes, el Bloc explica que el secretari electoral d’aquell moment i responsable de la campanya sota sospita, Lluís Miquel Campos, assessor actual del president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha comunicat a l’executiva “la decisió de demanar un permís no retribuït per a donar comptes en la comissió del Senat”. Es refereix a la comissió d’investigació del finançament dels partits creada pel PP en la cambra alta, a què Campos ha estat citat el 24 de maig.

La secretària general del Bloc, Àgueda Micó, ha declarat a eldiario.es que està “tranquil·la” per haver fet tot el que ha pogut per aclarir l’assumpte. “No hem detectat delictes ni irregularitats”, ha assegurat, tot i que ha lamentat que les deficiències detectades puguen impedir que es dissipe del tot la polèmica. La direcció actual del Bloc sospita que les despeses pagades a Crespo Gomar de què no s’han trobat les factures corresponen a la precampanya de les eleccions del 2007, però no en té constància documental.

Les úniques factures de Crespo Gomar que ha trobat el Bloc en el seu informe són precisament les dues de 40.000 i 34.800 euros (IVA inclòs) que figuren com a pagades per la formació nacionalista en la denúncia que va presentar el PP per finançament irregular del PSPV-PSOE i del Bloc i que va donar peu a la investigació judicial, posteriorment arxivada en el que fa referència al Bloc, pel fet que els eventuals delictes haurien prescrit.

L’informe no fa cap al·lusió a l’única documentació que acompanyava, en aqueixa denúncia del PP, el “quadre resum” en què figuren despeses de 739.217 euros (IVA inclòs) pretesament fetes pel Bloc entre els anys 2006 i 2008 amb l’agència Crespo Gomar. Es tracta d’uns correus electrònics en què s’al·ludeix a Lluismi Campos com a destinatari final d’una factura de 46.000 euros d’abril del 2006 per un disseny d’identitat corporativa que l’empresa Metrovacesa hauria pagat per compte del centre comercial i d’oci La Vital, de Gandia, i que pretesament correspondria a un treball per al Bloc.

Àgueda Micó ha destacat que el Bloc es va oposar al projecte de La Vital i no va afavorir precisament la seua implantació, per la qual cosa té poca lògica que pagara il·legalment al Bloc. Tampoc té constància el partit de cap remodelació de la seua identitat corporativa el 2006. En els seus arxius no hi ha una factura que corresponga a aqueix pretés treball de Crespo Gomar, però l’agència, apunta la dirigent valencianista, sí que va participar en el disseny del centre comercial i d’oci, per la qual cosa podria referir-se a treballs realment efectuats.