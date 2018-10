Casado nomena per a la gestora del PP de València l'exsòcia d'un processat en el cas Blasco

El PP de Casado ha adequat la gestora que governa el PP provincial als seus interessos i afins en el partit. La nova direcció nacional ha rellevat als dos anteriors referents, el que fóra president Rubén Moreno i l'exsecretari general del PP amb Francisco Camps, Antonio Clemente. En substitució dels dos homes forts han entrat sis nous càrrecs, inclòs un nou president per a la gestora, l'alcalde d'Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

Amb Adsuara entren també Modesto Martínez, regidor a Alboraia i diputat provincial; José Todolí, expresident de la gestora d'Oliva; Vicente Mompó, alcalde de Gavarda; José Vicente Anaya, alcalde d'Aiora i la portaveu i presidenta del PP de Llíria, Remedios Mazzolari.

Mazzolari forma part de l'ala dura del PP i té un passat térbol en els seus negocis privats. I és que la popular i flamant membre de la gestora compartia empresa amb Luis Castel Aznar, un dels personatges clau en l'engranatge de saqueig dels fons de Cooperació de la Generalitat qui s'enfronta a 14 anys de presó en el judici del cas Blasco que comença el maig vinent de 2019.

Castel Aznar i Mazzolari compartien propietat en l'empresa Entornos Naturales y Rutas Consolidadas SL en 2011, just en el moment en què Castel Aznar col·laborava amb la trama corrupta liderada per Blasco i l'empresari Augusto César Tauroni. En aquella època Remedios Mazzolari era regidor d'Urbanisme de Llíria.

Mazzolari abandera ara com a líder del PP de Llíria en l'oposició i al costat d'Espanya 2000 les protestes contra l'obertura d'una centre de menors en la capital del Camp de Túria. La popular ha compartit pancarta amb l'ultradretà José Luis Roberto perquè menors tutelats per la Generalitat apartats de les seues famílies no puguen tindre una residència a Llíria.