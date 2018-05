La Guàrdia Civil deté Eduardo Zaplana per blanqueig de capitals

L'expresident de la Generalitat i exministre de Treball, Eduardo Zaplana, ha sigut detingut per la Guàrdia Civil en una operació dirigida per un jutjat de València i la Fiscalia Anticorrupció, segons han informat fonts de la investigació a eldiario.es. Es tracta d'un operatiu en marxa a Madrid i València en el qual es preveuen més detencions. Zaplana està acusat d'un delicte de blanqueig de capitals, entre d'altres.

L'operació efectuada pels agents d'Unitat Central Operativa (UCO) està ordenada pel Jutjat número 8 de València en col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció i no està vinculada a les operacions Púnica i Lezo, que també van esguitar a l'exdirigente del PP. Els agents porten des de les 09.00 hores en el domicili de Zaplana a València, on ha sigut detingut, efectuant registres. En total, es preveuen una vintena de registres.

Periodistes reunits a les portes del domicili d'Eduardo Zaplana a València després de la seua detenció

En l'operació s'ha detingut a altres cinc persones, entre les quals està l'empresari Vicente Cotino, nebot de l'expresident valencià Juan Cotino, segons EFE. Vicente Cotino es va declarar culpable en el judici de Gürtel València com un dels empresaris que van finançar de forma il·legal al Partit Popular de la Comunitat Valenciana.

En Lezo, el nom de l'exministre es va tornar recurrent per les seues constants converses amb l'expresident madrileny Ignacio González, en les quals van revelar, per exemple, un suposat negoci del Canal en època d'Alberto Ruiz Gallardón. En Púnica, la UCO va assegurar que havia comés un delicte de tràfic d'influències per fer d'intermediari entre el conseguidor de la trama i el matrimoni Aznar-Botella.

Zaplana va ser ministre de Treball i Assumptes Socials en el Govern de José María Aznar entre 2002 i 2004, on va arribar després d'haver presidit la Generalitat Valenciana durant set anys. Després que el PP perdera el Govern va romandre quatre anys com a portaveu del partit en el Congrés, fins que va abandonar definitivament la política per a passar a l'empresa privada.