L'Audiència Nacional processa Francisco Camps pels contractes de la Generalitat amb la trama Gürtel

L'Audiència Nacional ha decidit processar per prevaricació l'expresident Francisco Camps pels contractes de la Generalitat Valenciana amb les empreses de la trama Gürtel. Així, el tribunal ha sol·licitat a les parts la seua qualificació de cara a l'obertura de judici oral.

El mes de desembre passat, el jutge del cas Gürtel, José de la Mata, imputava, a petició de la Fiscalia, l'expresident valencià en la peça número 5 de la causa que investiga les contractacions del Consell amb societats vinculades al grup de Francisco Correa, capitost de la trama corrupta. Concretament per un contracte de Fitur adjudicat en 2009 a Orange Market.

La resolució judicial rebat l'afirmació de Camps que no tenia "competència directa per a l'adjudicació de contractes" i considera que des de 2005, any de l'inici de les activitats de la trama Gürtel a València a través de l'empresa Orange Market, Camps "venia donant instruccions perquè el contracte per al disseny i construcció dels estands de la Comunitat Valenciana en Fitur fora adjudicat a Orange Market, i així va anar succeint ininterrompudament des de llavors".

També assenyala que no va poder haver-hi una "situació de confusió, error, o d'interpretació normativa alternativa" en atorgar els contractes dels pavellons valencians en la fira Fitur. "Estem davant una situació d'il·legalitat manifesta que Camps Ortiz coneixia, quan van ser plenament conscients de l'arbitrarietat de totes les resolucions, és a dir, que estava resolent-se al marge de la llei, donant cobertura a una situació creada més enllà de tot procediment legal i que provocava un resultat injust", conclou el jutge.

“És cert, com indica Camps Ortiz en la seua declaració, que no existeixen documents que acrediten fefaentment tals instruccions, ni tampoc converses telefòniques, correus electrònics o missatges" amb els seus col·laboradors, ni "ha de buscar-se la seua signatura en resolució o document adjudicador algun lloc que és obvi que a Presidència de la Generalitat no corresponien tals poders legals que, en aquest cas concret, estaven assignats als òrgans de contractació de cadascuna de les entitats o institucions expositores en l'estand de Grans Esdeveniments de Fitur 2009", explica la resolució.

Tanmateix, afig: "Però això no significa, com pretén, que no haja quedat acreditat en la causa, als únics efectes i amb l'entitat que reclama aquesta concreta resolució en aquesta fase processal, que Camps Ortiz no proporcionara tals instruccions directes i intervinguera en l'adreçament d'aqueix contracte a favor d'Orange Market. Sobre el particular existeix una declaració directa i contundent, de [Álvaro] Pérez Alonso, explicant les circumstàncies, la forma, el temps i la manera en què tal influència directa es va produir, i la participació que Camps Ortiz va tindre en aquesta”.

Finançament del PP i fitxatge d´'El Bigotes'

El jutge relaciona els contractes de la trama Gürtel en Fitur amb el finançament il·legal del PP en indicar que existeixen "elements indiciaris que posen de manifest, en primer lloc, que Orange Market SL es va ocupar, aproximadament durant els anys 2005 a 2009, de l'execució de tots els actes del Partit Popular. Aquest corrent de serveis va generar un deute molt voluminós, que va arribar a elevar-se a uns huit-cents mil euros, entre Orange Market SL i el Partit Popular".

"El Partit Popular va utilitzar diferents estratègies per a gestionar la situació: la primera, el pagament de part d'aquests deutes mitjançant pagaments en metàl·lic (quantitats obtingudes amb donacions il·legals d'empresaris valencians; la segona, el gir de factures falses d'Orange Market SL a empresaris valencians, que les assumien i pagaven", descriu la resolució, que apunta: "Camps Ortiz estava plenament al corrent de l'existència del deute, així com, també dels dos procediments que es van implementar per a pagar-la".

Segons el jutge, l'expresident valencià "va estar directament relacionat amb la contractació d'Orange Market pel PPCV per a totes les activitats relacionades amb la campanya electoral", ja que "de fet va ser ell qui va decidir que Pérez Alonso es traslladara a València i que, des d'aqueix moment, s'ocupara de realitzar tots els esdeveniments del Partit Popular en aqueixa comunitat autònoma".

És a dir, que Camps va ser qui va fitxar el responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, perquè es fera càrrec de tot l'entramat suposadament delictiu. També explica la resolució judicial que és "molt rellevant" la declaració de Ricardo Costa, exsecretari general del PP valencià i condemnat pel finançament il·legal, en concret, sobre dos fets: "D'un costat, l'existència d'un gran deute del Partit Popular amb Orange Market SL per l'execució d'actes electorals; d'un altre, sobre els procediments de pagament i el coneixement de Camps Ortiz d'aquestes circumstàncies".