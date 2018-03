Mentides i mitges veritats de Francisco Camps en la seua declaració davant del Congrés

L’expresident de la Generalitat Francisco Camps ha acudit al Congrés dels Diputats amb unes “immenses ganes” de poder explicar davant de la institució de la qual va ser vicepresident la seua versió sobre la corrupció que assota el seu partit i defensar-se de les acusacions que fiscals, policia, Guàrdia Civil, partits polítics i fins i tot empresaris han dit sobre la seua gestió.

A continuació, algunes de les afirmacions que ha fet davant de l’interrogatori dels diputats i la seua contradicció amb les dades i la realitat:

1. “No sé de quin tipus de corrupció parlem. Cap dels meus consellers s’ha emportat un euro i estan acusats per irregularitats administratives”. L’afirmació és totalment falsa. La seua consellera de Turisme Milagrosa Martínez va ser condemnada a nou anys de presó per haver rebut un rellotge de la trama Gürtel valorat en 2.400 euros i quan adjudicava contractes en Fitur al grup Correa. Rafael Blasco, exconseller de Cooperació, i Serafín Castellano, exconseller de Governació, han estat acusats per Anticorrupció i la policia de delictes relacionats amb l’enriquiment personal com ara suborn o blanqueig de capitals.

Sobre les irregularitats administratives, aquests tres consellers té també imputats delictes tan greus com la falsedat documental o les negociacions prohibides a funcionaris.

2. “Més del 70 % dels militants del PP han estat absolts”. Una dada indemostrable, però que s’allunya de la realitat. S’ha arxivat la causa contra alts càrrecs com en Nóos, que va jutjar els negocis del cunyat del rei Felip VI, però hi ha condemnats presidents de diputació, alcaldes, regidors i consellers del PP per tota la geografia valenciana. En aquests moments continuen imputats i processats dos centenars d’antics càrrecs públics del Partit Popular a la Comunitat Valenciana.

3. “Estic en tres imputacions. La primera no sé ni de què va. No ho sabem ni els que estem en la causa”. És cert que està en tres imputacions. En una, la dels costos de la Fórmula 1 ja va ser interrogat durant més de tres hores. En les altres dues ha rebut la citació com a imputat. En les negociacions de la Fórmula 1 ja disposa de tot el sumari per tal com hi està imputat i en la que investiga els pagaments irregulars de la Fundació de la visita del papa era membre del patronat de l’entitat.

4. “El finançament del PP valencià és exactament igual de legal que el del PP en qualsevol punt d’Espanya”. Fals. El PP d’altres autonomies no està sent investigat per finançament irregular. A més, en el cas de la seua formació, tant el secretari general del partit com els empresaris que van donar els diners B ja han reconegut el delicte. Hi haurà sentència condemnatòria per finançament il·legal del partit del qual va ser president entre els anys 2007 i 2008.

5. “En aquests moments hi ha una querella presentada contra tot el Govern valencià per irregularitats de Mónica Oltra per 47 milions d’euros”. Veritat a mitges. No hi ha querella presentada. El PP ha denunciat davant de la Fiscalia i no davant del jutjat contractes presumptament trossejats de la conselleria de Mónica Oltra i també de les d’Educació i Transparència, ambdues de Compromís.

6. “S’ha multiplicat el nombre de cotxes oficials en la Generalitat i el president de la Generalitat té més assessors que quan jo hi estava”. El president de la Generalitat, Ximo Puig, té els mateixos assessors que el seu predecessor Alberto Fabra. Fabra va retallar substancialment el personal de confiança i el nombre de conselleries, per la qual cosa l’afirmació no és certa. Pel que fa als cotxes oficials, Puig té deu conselleries, mentre que Camps va arribar a tenir-ne 12, que van disparar el nombre d’alts càrrecs amb cotxe oficial.

7. “El País Valencià no existeix”. Mentida. L’Estatut del 2006 preveu en el preàmbul el terme País Valencià, com a “concepció moderna” de l’històric Regne de València. La carta magna dels valencians va eixir amb els vots del Partit Popular i el PSPV-PSOE. Camps va ser un dels principals impulsors.

8. “Aquests empresaris van dir tot el contrari durant nou anys. Aquests empresaris contractaven abans i amb l’actual Govern. No conec els empresaris ni he tingut relació amb ells”. Fals. Francisco Camps es va fer innumerables fotografies amb la majoria dels empresaris que han reconegut que finançaven irregularment al PP. Tots eren contractistes de l’Administració i amb ells va inaugurar carreteres, depuradores i grans obres, com el Palau de les Arts.

9. “No és cert que Álvaro Pérez arribara a València de la meua mà”. Tant Álvaro Pérez “El Bigotes” com Francisco Correa han reconegut davant del jutge del cas Gürtel que van començar a treballar a la Comunitat Valenciana de la mà de Francisco Camps. Primerament per al partit i després en l’Administració.

10. “El 2011 vaig guanyar amb més escons”. És una xifra que crida l’atenció, perquè en aquelles eleccions la tempesta Gürtel ja creixia sobre la Comunitat Valenciana. Camps va aconseguir el 2007 54 escons i el 2011, 55. Un de més. Ha dit la veritat.

11. “Compromís i Podem m’han fet assetjament públic a ma casa”. A Francisco Camps li van fer unes quantes concentracions davant sa casa, però van ser manifestants del 15M. Ni Podem ni Compromís hi van assistir oficialment.

12. “El PSOE ha posat quatre querelles que s’han arxivat”. Fals. El PSOE va presentar unes quantes querelles contra el Consell de Francisco Camps. L’expresident va eixir absolt de la causa dels vestits, però continuen avant les que van presentar pel finançament il·legal i ja hi ha consellers condemnats i a la presó per les querelles socialistes.

13. “La gent que portava el partit no estava en el Govern”. Mig Fals. Rafael Blasco va arribar a ser conseller de Cooperació i síndic portaveu del PP en les Corts. Poder legislatiu i executiu en unes mateixes mans. Blasco compleix ara una condemna de sis anys de presó i s’enfronta a una altra dotzena en altres causes.

14. “Mai no s’ha enriquit ningú del meu entorn ni he adjudicat a Orange Market”. Mig fals. El primer contracte de la trama Gürtel a València va ser el de la guia de comunicació del 2005 que va contractar a dit la Conselleria de Presidència de Francisco Camps. González Pons va ser el que la va presentar, però era conseller sense cartera.

15. “Els valencians no em demanen que dimitisca del Consell Jurídic Consultiu, m’ho van demanar els partits d’esquerra”. Les Corts valencianes van aprovar una proposta perquè Francisco Camps deixara el seu lloc en el Consell Jurídic Consultiu. Hi van votar tots els partits –inclòs Ciutadans– i el PP s’hi va abstenir. Ni un sol diputat va votar en contra.