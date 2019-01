Mónica Oltra acaba amb la provisionalitat i fa que el centre de menors de Bunyol torne a ser sol d'acolliment

El centre de menors de Bunyol tornarà a tindre la consideració de centre d'acolliment i acabarà el seu ús provisional com a centre de recepció. Així s'ha confirmat tant des de la localitat com des del departament de la vicepresidenta Mónica Oltra. D'aquesta manera es tornarà a recuperar la funció tradicional de centre d'acolliment de les instal·lacions de Bunyol, on els menors romanen per temps indefinit, mentre que com a centre de recepció el temps màxim és de 45 dies mentre es gestiona la seua situació.

Aquesta provisionalitat de Bunyol es va produir a conseqüència del tancament del centre de Monteolivete a l'estiu de 2017, un edifici molt deteriorat que havia sigut objecte de diverses denúncies. Les instal·lacions de Bunyol van passar a aquesta finalitat de recepció dels menors i sobre elles va posar el focus la dreta, que va fer públics diversos incidents i va criticar problemes de funcionament que van arribar a desembocar en la dimissió de la seua directora.

Des del PSPV de Bunyol -partit de l'alcaldessa Juncal Carrascosa, que havia exigit que s'acabara amb la provisionalitat- s'afirma concretament que la reversió tindrà lloc el pròxim 18 de febrer. No obstant això des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Oltra no s'ha volgut concretar una data per "la preservació dels menors", de la mateixa manera que tampoc s'ha volgut revelar on seran traslladat aquests mateixos joves i quines instal·lacions funcionaran com a centre de recepció. Així es va actuar també quan es va tancar el centre de Monteolivete i el trasllat dels menors només es va fer públic una vegada realitzat.

Els socialistes de Bunyol no volen baixar la pressió però anuncien una treva. No descarten l'organització de protestes, però sí que les posposen (la primera estava prevista per al 3 de febrer) "a l'espera que conselleria complisca el seu compromís amb l'alcaldia", alhora que reconeixen "el to conciliador de la vicepresidenta".

Es produeix l'anunci després d'un ple extraordinari convocat aquest dilluns amb l'únic punt d'aprovar un manifest elaborat pel govern municipal denunciant la situació i que ha sigut donat suport per la unanimitat del plenari (PSPV, EU, Votamos Buñol i PP).