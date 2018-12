El Suprem admet a tràmit el recurs del Consell contra la sentència del TSJ que obliga a renovar els concerts en Batxillerat

El Govern valencià va publicar en 2017 un decret mitjançant el qual acordava no renovar els concerts educatius en Batxillerat -ensenyament no obligatori- llevat que resultaren necessaris per a cobrir les manques del sistema públic. La decisió del Consell va ser revocada pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ), que va anul·lar el principi de subsidiarietat respecte a la pública i va blindar els concerts.

Ara, el Suprem ha admés a tràmit el recurs de cassació presentat per la Generalitat respecte a la sentència de la secció quarta del TSJ -que ja ha dictat diferents sentències contra les polítiques educatives del Consell- que obliga a establir els concerts. "El Tribunal Suprem no sol acceptar habitualment la tramitació de recursos de cassació", apunten des de la Conselleria. La decisió del Suprem en aquest sentit tindrà repercussió a nivell estatal.

En el Consell recorden que les unitats a les quals es refereix el TSJ corresponen a unitats de Batxillerat -una etapa educativa no obligatòria- en alguns centres. Precisament, la Comunitat Valenciana és una de les poques autonomies que concerta el Batxillerat. El decret de la Generalitat es va publicar coincidint amb la finalització dels concerts: "Era el moment d'estudiar les unitats de Batxillerat que era necessari concertar -tornar a contractar- segons les necessitats d'oferta educativa".

Així, tal com recull l'esperit de la norma, es van concertar les unitats "necessàries" per a cobrir l'oferta en aqueixa etapa educativa "seguint criteris transparents i rigorosos". "El que no entenem -sostenen des del departament que dirigeix Vicent Marzà- és que el TSJ obligara tots els valencians a pagar unes unitats que no és necessari concertar, perquè amb les places que tenim en centres sostinguts amb diners públics (centres públics i privats-concertats) l'oferta està més que assegurada".

Per això, no entenien que la secció quarta de l'alt tribunal valencià considerara que, "obligatòriament", s'haja de tornar a concertar "tot el que abans de la renovació o no de concerts ja estava concertat, independentment que hi haja suficient oferta de places en l'actual xarxa de centres que imparteixen Batxillerat, tant públics com concertats, en el territori valencià".