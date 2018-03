Un jutjat investiga una trama similar a la Gürtel de finançament il·legal en el PSPV i el Bloc en 2007

Fa quatre mesos l'exlíder dels socialistes valencians, Joan Ignasi Pla, trencava una llança en favor de qui anara el seu rival polític, Francisco Camps, situat en l'ull de l'huracà per la recerca del presumpte finançament irregular del PP durant aqueixa època, afirmant que estava sent "maltractat". Aquesta defensa, que va estranyar a molts, podria trobar explicació, ja que ara seria ell l'assenyalat en la investigació que realitza un jutjat per presumpta finançament del PSPV i del Bloc (partit avui integrat en Compromís) en la campanya electoral de 2007.

Així ho avança aquest dimecres el periòdic El Mundo, el qual explica que es tractaria d'una trama amb pràctiques similars a les de la 'Gürtel', amb finançament d'empresaris d'actes electorals dels socialistes i pagaments en 'B'. La recerca abastaria delictes de prevaricació, falsedat documental continuada i malversació de cabals públics vinculats a la campanya de 2007, quedant prescrit a més el delicte electoral.

El mateix diari situa l'origen de la investigació a mitjan 2016, quan representants del PP haurien portat a una comissaria de València documentació, factures i correus electrònics que s'haurien enviat entre empresaris i dirigents del PSPV i del Bloc. Des de llavors s'hauria engegat una operació policial que s'hauria portat en secret.

Segons El Mundo el jutjat que investiga el cas hauria comprovat la veracitat de la documentació aportada identificat en diversos informes el circuit que presumptament hauria seguit els diners d'empreses -hi hauria tant públiques com a privades- per a pagar actes de la precampanya i la campanya de 2007.

Però a més, aquesta recerca apunta més alt i arribaria a esguitar a ministeris de l'etapa del govern del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, la qual cosa podria obligar al tribunal a inhibir-se en favor d'instàncies superiors. El fons investigat encara es troba baix secret de sumari, la qual cosa implica també que es desconeix la quantitat de diners de la qual s'estaria parlant.

'Clan de Gandia'

Com a instrument d'aquest sistema -sempre segons apunta El Mundo- estaria la societat de comunicació Crespo Gomar (avui extingida), la qual facturaria els serveis a formacions polítiques que eren pagats per altres empreses, pagaments que segons les recerques tributàries coincidirien fins a en els cèntims.

Aquesta societat va tenir com a president a Alberto Gomar, fill de l'extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Gandia, el socialsta Antoni Gomar, i tindria també entre els seus treballadors a José Ramón Tíller, exdiputat autonòmic socialista i excap de gabinet dels exalcaldes de Gandia Pepa Frau i José Manuel Orengo (actual assessor de Ximo Puig).

Sobre la vinculació amb el Govern de Rodríguez Zapatero cal assenyalar que l'empresa Crespo Gomar va obtenir contractes per valor de més de 600.000 euros d'organismes estatals per a campanyes de comunicació. Entre aquests estaria la campanya de la dessalinitzadora de Torrevella i Aigües del Xúquer d'AquaMed per 234.700 euros i una altra de 148.000 euros per a difondre els continguts del Pla de l'Habitatge 2008-2012 Ministeri d'Habitatge. Però destacaria la campanya 'Compra amb criteri' del Ministeri de Sanitat i Consum per 200.000 euros, concedida des de la Direcció general de Consum encapçalada llavors per Etelvina Andreu, qui va ser candidata a l'alcaldia d'Alacant en 2007 pel PSPV i la campanya de la qual va dirigir precisament Crespo Gomar.

Bloc

Pel que fa al Bloc la recerca afectaria també a la campanya de 2007, l'etapa en la qual la formació tenia com a cap de llista i candidat a Enric Morera -actual president de les Corts- i que un document també de Crespo Gomar incloïa l'apartat "estats de comptes de Bloc".

En aquesta documentació una taula desenvolupa conceptes, imports de factures i un llistat en el qual es reitera la paraula "concepte" amb diverses empreses, i açò dóna motiu al fet que la policia investigue si aquestes empreses van assumir les factures del Bloc.

Entre les empreses assenyalades estaria Egevasa, empresa amb participació pública de la Diputació de València. Entre les factures hi hauria sessions de fotografies a candidats, tascons publicitaris o el lloguer d'un vehicle. Entre els noms que s'arrepleguen s'esmenta un "Lluís Miquel", que el diari apunta que seria l'actual cap de gabinet de Morera, Lluís Miquel Campos.