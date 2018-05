La jutgessa acusa Zaplana de deu delictes i de rebre 6,5 milions en comissions del clan Cotino

La interlocutòria per la qual la titular del Jutjat d'Instrucció número 8 de València ha enviat a presó a l'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana pel cas Erial, acusa el també l'exministre de deu delictes i enumera, a més, tres empreses amb les quals es podrien haver realitzat blanqueig de diners.

Fonts coneixedores del cas han indicat EFE que, en la resolució judicial, la jutgessa acusa Zaplana dels delictes de blanqueig de capitals, suborn, prevaricació, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, frau en la contractació, delicte fiscal, falsedat documental, associació il·lícita per a delinquir i grup criminal.

En el cas Erial, el jutjat d'Instrucció número 8 de València investiga, entre altres actuacions, el presumpte cobrament de comissions derivades de la concessió de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV), realitzades en 1997 durant la gestió de Zaplana al capdavant de la Generalitat, i del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, posat en marxa en 2003.

Tant en el cas de la privatització de les ITV com en les concessions del Pla Eòlic apareixen com a beneficiàries, quasi sempre en unió temporal amb altres mercantils, empreses propietat o participades per Vicente i José Cotino, nebots de l'exdirector general de la Policia i expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino.

Les investigacions judicials realitzades fins ara apunten al fet que alguns dels empresaris beneficiaris d'aquestes concessions haurien pagat al voltant de deu milions d'euros en concepte de comissions. Només el clan Cotino hauria abonat l'expolític 6,5 milions per la "mossegada" en el pla eòlic.

En l'ordre d'empresonament dictada dijous, la jutgessa enumera tres empreses vinculades a Zaplana a través de les quals podria haver realitzat operatives per a blanquejar els diners: Turnis Silvatica, Medlevante i Gesdesarrollos Integrals.

La UCO busca més informació del Pla Eòlic

Durant aquest matí, agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han recaptat més informació del Pla Eòlic, una documentació que la Generalitat Valenciana guarda en el Centre Logístic de Riba-roja (València), arxiu definitiu de la documentació del Govern valencià.

Aquesta documentació específica no es trobava en la seu central de la Conselleria d'Economia, en el complex administratiu 9 d'Octubre de València, quan els agents de la UCO van acudir dimarts passat per a recaptar els expedients del Pla Eòlic i de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV).

En el cas del Pla Eòlic, en tractar-se d'una privatització realitzada en 1997, la major part de la documentació referida a aqueix expedient es troba en el Centre Logístic de Riba-roja, on han acudit aquest divendres els agents de la UCO per a recollir-la.

Recurs de Zaplana

D'altra banda, la defensa d'Eduardo Zaplana ha anunciat aquest divendres que recorrerà l'ordre d'empresonament incondicional i sense fiança dictada pel Jutjat d'Instrucció número 8, en considerar que és "innecessari, desproporcionat i injust" per a la continuïtat de la instrucció d'aquesta causa.

A més de Zaplana, la jutgessa va dictar presó per a l'advocat i assessor fiscal Francisco Grau i l'exalt càrrec de l'Agència Valenciana de Turisme i exdirectiu del parc temàtic Terra Mítica, Joaquín Barceló.

De la resta de detinguts dimarts per aquest cas, han quedat en llibertat amb mesures cautelars els empresaris Vicente i José Cotino; l'excap de gabinet de Zaplana en la Generalitat, Juan Francisco García; i Felisa López, dona de Joaquín Barceló.

La primera nit en el centre penitenciari de Picassent (València) l'ha passada Zaplana en l'àrea d'infermeria, segons han relatat a EFE fonts penitenciàries, que han agregat que s'ha procedit així, no perquè estava indisposat, sinó per ser el procediment habitual quan "ingressa un intern amb una patologia acreditada", que en el cas de Zaplana és una leucèmia diagnosticada en 2015.