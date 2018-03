La posada en marxa d’À Punt ressuscita el sector audiovisual valencià

El 29 de novembre de 2013 es va produir la fosa a negre en Canal 9. El Govern autonòmic del popular Alberto Fabra executava el tancament definitiu de RTVV, la qual cosa suposava un colp ben dur per al sector audiovisual valencià, que estava format per unes 120 empreses i donava faena a unes 3.000 persones i que veia en aquesta mesura una amenaça de mort per als professionals audiovisuals.

Ara, amb la imminent posada en marxa de la nova televisió pública –À Punt– aquesta situació va revertint-se. En l’actualitat, 32 productores (entreteniment, animació, ficció...) treballen en diferents projectes per a la nova RTVV, cosa que suposa uns 1.200 llocs de treball, que d’ací a poc ascendiran a 2.000 quan comencen els rodatges.

El sector audiovisual, en certa manera, ha ressuscitat després de la dura travessia pel desert que han passat. “Hem passat de zero a cent”, reconeix Paloma Mora, des d’Avepa (Associació Valenciana de Productores d’Animació), una de les cinc associacions valencianes juntament amb Avant (Associació Valenciana d’Empreses de Producció Audiovisual i Productors Independents), Animat (Associació d’Estudis Valencians d’Animació), PAV (Productors Audiovisuals Valencians) i Avapi (Associació Valenciana Audiovisual de Productors Independents).

La presidenta d’Avepa apunta que el sector s’ha activat “al màxim”, amb “molta faena”, després d’una època en què moltes productores es van veure obligades a tancar: “L’últim any s’han creat entre dotze i quinze empreses noves”, que compensen la desena que van desaparéixer en els mesos anteriors.

En aquesta mateixa línia s’ha expressat Rafa Moles, des d’Avant, que agrupa 31 productores: “Venim del desert més absolut i ara som la núvia que tots volen”. “Hem passat de ser empestats a ser molt seductors i atractius per a la indústria audiovisual”, apunta Moles, que insisteix que en l’actualitat “molta gent busca València, que s’ha convertit en un referent, i no sols per a productors i creadors valencians, sinó també per completar i crear projectes que vénen de fora”.

Amb la pròxima posada en marxa de la nova televisió pública hi ha més faena, “però també més exigència”, indica Moles, per a qui À Punt suposa una obertura “de ment i de temàtiques. Hi ha un control de qualitat, la qual cosa per a molts és un estímul, perquè se’ns exigeix més qualitat”. À Punt Mèdia suposa el punt d’arrancada de projectes “que abans no es podien fer i ara sí”, ha conclòs.