Protesta davant el CIE de València per la mort d'un intern i per a exigir el tancament de les "presons d'immigrants"

La mort d'un immigrant en el que sembla ser un suïcidi després d'haver sigut colpejat en una baralla ha suscitat una protesta a València. Un centenar de persones s'ha concentrat en la vesprada d'aquest dimarts a la porta del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Sapadors, per la mort d'un jove dilluns passat. La concentració estava convocada per la plataforma CIES No en solidaritat amb la víctima, un home de 25 anys i d'origen marroquí, que es trobava intern en el centre valencià.

El jove va ser trobat sense vida en unes dependències en què la direcció del centre el mantenia apartat després d'una baralla, segons ha explicat el delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. Pel que sembla, dies arrere s'havia produït una agressió entre dos grups en el centre i el grup rival s'havia acarnissat amb el jove marroquí. Per a "protegir-lo", els responsables van decidir apartar-lo donada la gravetat de les ferides. La hipòtesi principal de la investigació és que el jove es va penjar.

"Sabíem que els CIE eren un lloc de mort i ara tenim la prova palpable que ho són", han denunciat els convocants de la concentració, que acusen l'Estat de "negligència". "Sabem que ha mort per la negligència de l'Estat espanyol, que té a aquestes persones tancades en condicions lamentables", han considerat.

Els integrants de la plataforma han denunciat que des de la setmana passada la Policia Nacional els nega l'entrada i els treballs en el centre i vinculen aquesta opacitat a l'agressió i posterior defunció del jove. "En cap moment s'ha parlat d'atenció mèdica per les seues ferides", afigen. De la mateixa manera, critiquen que tampoc aquest dimarts se'ls haja permés l'entrada en el centre de Sapadors. La setmana passada, asseguren, va haver-hi un altre intent de suïcidi i un intern va haver de ser tret pel seu mal estat psicològic.

El col·lectiu que defensa el tancament de les "presons de migrants" enlletgeix als representants de l'Executiu Autonòmic i de l'Ajuntament no haver assistit a la concentració i recorda que tant l'Ajuntament de València com la Generalitat Valenciana van signar un compromís pel qual demanarien al Govern central el tancament d'aquests centres. Sí que hi han acudit Irene Gómez i Marisa Saavedra, diputades d'Unides Podem en les Corts Valencianes i el Congrés, així com integrants d'Esquerra Unida.

La campanya pel tancament dels CIE considera la mort del jove "resultat del racisme institucional i conseqüència directa d'una política migratòria basada en la criminalització, el tancament i la deportació de les persones migrants" i ha recordat altres víctimes d'aquests centres, en els quals s'interna immigrants pendents de deportació que no han comés delictes.